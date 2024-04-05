Спорная помощь: в парламенте Словакии против создания фонда НАТО для Украины

НАТО не имеет права требовать от своих членов, чтобы те делали обязательные взносы на военную помощь Украине , заявил «Известиям» глава комитета по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кэри. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг предложил создать специальный фонд в размере $100 млрд, призвав сделать военные поставки Киеву не добровольными, а обязательными . Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко сказал «Известиям», что сделает всё для того, чтобы Украине не попадали никакие деньги на оружие. В экспертном сообществе отмечают: инициатива Столтенберга отвечает лишь интересам США , поскольку это может позволить снизить вклад Вашингтона в военную поддержку Киева. В целом это способно усилить раскол среди западных стран , поскольку предложение генсека рискует превратиться в предмет торга между государствами — членами альянса.

Фонд на $100 млрд для Киева

Двухдневное заседание глав МИД стран — членов НАТО, приуроченное к 75-летию альянса, запустило масштабную дискуссию о будущей военной поддержке Украины. Пока Республиканская партия блокирует в конгрессе США принятие пакета военной помощи Киеву на сумму $60 млрд, а на горизонте маячит возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах, руководство НАТО решило выдвинуть инициативу по реализации долгосрочной поддержки Украины .

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz

Генсек альянса Йенс Столтенберг предложил создать специальный фонд в размере $100 млрд на ближайшие пять лет для оплаты военных поставок Украине. Взносы туда предлагается рассчитывать на основе ВВП стран НАТО , однако точный механизм распределения пока неизвестен. По словам главы блока, Киев в долгосрочной перспективе должен быть в меньшей степени зависим от добровольных поставок оружия и больше получать в рамках «твердых обязательств» альянса .

Впрочем, подобная идея не нашла единодушного понимания в НАТО . По мнению главы комитета по международным делам парламента Словакии, члена правящей партии Smer Мариана Кэри, альянс не имеет права требовать от своих членов обязательных выплат для военной помощи Украине.

— Я думаю, что этого не будет. Во-первых, Украина — не член НАТО. Во-вторых, не только Словакия не хочет предоставлять ей военную помощь. Такого же мнения придерживается, например, Венгрия , — сказал он «Известиям». — Кроме того, Германия и Испания не торопятся передавать все свои виды вооружений. В частности, ФРГ не хочет отправлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Вице-спикер парламента от входящей в правящую коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко отметил, что выступает против любого финансирования военных поставок Украине.

— Я сделаю всё в правительстве для того, чтобы мы на это не соглашались и туда пришел мир, но не попадали никакие деньги на оружие , — сказал он «Известиям». — Шаги, которые предпринимает НАТО на Украине, я не поддерживаю .

Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

Комментируя инициативу альянса, глава МИД Венгрии Петер Сийярто усомнился, что проект, предложенный Йенсом Столтенбергом, будет в итоге одобрен всеми странами блока.

— Это очень большие деньги. Я вижу, что при нынешних экономических условиях, при изменении атмосферы в Европе, при протестах фермеров и заявлении отстаивающих суверенитет, не факт, что все правительства согласятся отдать по несколько миллиардов , — заявил он.

Петер Сийярто добавил: помимо Венгрии есть еще одна «большая страна», которая дала понять, что занимает довольно сдержанную позицию по этому вопросу. Он не назвал эту страну, но можно предположить, что речь могла идти о ФРГ . Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала инициативу Йенса Столтенберга, призвав «не дублировать процессы» между ЕС и НАТО .

Следует отметить, что Германия — второй после США военный донор Украины. С февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву общую помощь на сумму около €32 млрд.

Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот поспешила заявить, что в НАТО пока не достигли соглашения по созданию специального фонда для Украины. Скептицизм в отношении идеи выразил и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, а также его бельгийская коллега Аджа Лябиб .

Издание Politico даже писало, что когда министры стран НАТО услышали об идее создать фонд на столь крупную сумму, некоторые из них «закатили глаза» и задались вопросом, откуда взялась цифра $100 млрд.

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Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин полагает, что инициатива руководства альянса прежде всего отвечает интересам Белого дома.

— Генсек Йенс Столтенберг предупредил, что не может быть никакой речи об ускоренном вступлении Украины в НАТО, но взамен он предлагает $100 млрд. Однако, когда надо вкладываться в проигрышный проект, это весьма убыточное вложение для любого бизнесмена . Поэтому все стали так пессимистично оценивать это предложение, — сказал он «Известиям». — Но с другой стороны, это запрос со стороны Вашингтона, поскольку Столтенберг весьма филигранно держит нос по ветру, который дует из США . Это предложение реально выгодно Вашингтону. Президент Джо Байден не может провести через конгресс военную поддержку Украине на $60 млрд, и чтобы помочь ей, возникла такая инициатива.

Всего в альянсе 32 члена. Издание Financial Times ранее писало, что инициатива Йенса Столтенберга может позволить сократить долю вклада США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд.

Военная поддержка Запада Украине

Несмотря на критику инициативы Йенса Столтенберга, были и те, кто поддержал руководство НАТО. Так, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш назвал предложение генсекретаря «важным» . Однако остается неясным, планирует ли руководство блока добиваться выделения дополнительных $100 млрд или при формировании фонда будет учитываться объем средств , ранее обещанный Киеву отдельными странами — членами НАТО. Последнее особенно беспокоит Украину . Глава МИДа страны Дмитрий Кулеба ранее заявил, что она приветствует идею с фондом, но надеется, что речь идет о новых обязательствах, а не о перераспределении прежних.

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— Если удастся вычислить формулу участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию , — отметил он.

По данным Bloomberg, предложенная сумма в $100 млрд, скорее всего, будет учитывать двусторонние пожертвования стран — членов альянса. Таким образом, велика вероятность, что любое дополнительное финансирование по линии НАТО будет незначительным.

Стоит отметить, что ранее ряд членов блока подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Документы были заключены с Германией, Великобританией, Францией, Италией, Нидерландами, Данией, Канадой, Финляндией . Хотя они не имеют строгой юридической силы, соглашения включают в себя планы по выделению Киеву долгосрочной военной помощи на двусторонней основе. Например, Германия пообещала предоставить Украине до конца 2024-го €7 млрд и €6 млрд в последующие годы. Великобритания намерена передать в 2024-м помощь на £2,5 млрд. При этом в альянсе звучат призывы увеличить индивидуальные вклады в оборону блока. 4 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил об отправке лидерам стран НАТО официального письма с предложением поднять расходы на оборону с 2 до 3% от национальных ВВП.

Окончательно согласовать идею создания фонда для Украины НАТО планирует к саммиту лидеров альянса, который пройдет в июле в Вашингтоне . Андрей Кошкин полагает, что к тому моменту инициатива Йенса Столтенберга может превратиться в предмет торговли между отдельными странами-членами, что продемонстрирует раскол внутри военно-политического блока .

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: MOHAMMED BADRA/Pool via REUTERS

— У них любое предложение сразу превращается в предмет торговли . Например, когда президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить наземные войска на Украину, внутри НАТО стали торговаться. Торговались и тогда, когда создавались коалиции для отправки отдельных вооружений ВСУ, — отметил он.