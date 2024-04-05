Спорная помощь: в парламенте Словакии против создания фонда НАТО для Украины
НАТО не имеет права требовать от своих членов, чтобы те делали обязательные взносы на военную помощь Украине, заявил «Известиям» глава комитета по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кэри. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг предложил создать специальный фонд в размере $100 млрд, призвав сделать военные поставки Киеву не добровольными, а обязательными. Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко сказал «Известиям», что сделает всё для того, чтобы Украине не попадали никакие деньги на оружие. В экспертном сообществе отмечают: инициатива Столтенберга отвечает лишь интересам США, поскольку это может позволить снизить вклад Вашингтона в военную поддержку Киева. В целом это способно усилить раскол среди западных стран, поскольку предложение генсека рискует превратиться в предмет торга между государствами — членами альянса.
Фонд на $100 млрд для Киева
Двухдневное заседание глав МИД стран — членов НАТО, приуроченное к 75-летию альянса, запустило масштабную дискуссию о будущей военной поддержке Украины. Пока Республиканская партия блокирует в конгрессе США принятие пакета военной помощи Киеву на сумму $60 млрд, а на горизонте маячит возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах, руководство НАТО решило выдвинуть инициативу по реализации долгосрочной поддержки Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек альянса Йенс Столтенберг предложил создать специальный фонд в размере $100 млрд на ближайшие пять лет для оплаты военных поставок Украине. Взносы туда предлагается рассчитывать на основе ВВП стран НАТО, однако точный механизм распределения пока неизвестен. По словам главы блока, Киев в долгосрочной перспективе должен быть в меньшей степени зависим от добровольных поставок оружия и больше получать в рамках «твердых обязательств» альянса.
Впрочем, подобная идея не нашла единодушного понимания в НАТО. По мнению главы комитета по международным делам парламента Словакии, члена правящей партии Smer Мариана Кэри, альянс не имеет права требовать от своих членов обязательных выплат для военной помощи Украине.
— Я думаю, что этого не будет. Во-первых, Украина — не член НАТО. Во-вторых, не только Словакия не хочет предоставлять ей военную помощь. Такого же мнения придерживается, например, Венгрия, — сказал он «Известиям». — Кроме того, Германия и Испания не торопятся передавать все свои виды вооружений. В частности, ФРГ не хочет отправлять Украине крылатые ракеты Taurus.
Вице-спикер парламента от входящей в правящую коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко отметил, что выступает против любого финансирования военных поставок Украине.
— Я сделаю всё в правительстве для того, чтобы мы на это не соглашались и туда пришел мир, но не попадали никакие деньги на оружие, — сказал он «Известиям». — Шаги, которые предпринимает НАТО на Украине, я не поддерживаю.
Комментируя инициативу альянса, глава МИД Венгрии Петер Сийярто усомнился, что проект, предложенный Йенсом Столтенбергом, будет в итоге одобрен всеми странами блока.
— Это очень большие деньги. Я вижу, что при нынешних экономических условиях, при изменении атмосферы в Европе, при протестах фермеров и заявлении отстаивающих суверенитет, не факт, что все правительства согласятся отдать по несколько миллиардов, — заявил он.
Петер Сийярто добавил: помимо Венгрии есть еще одна «большая страна», которая дала понять, что занимает довольно сдержанную позицию по этому вопросу. Он не назвал эту страну, но можно предположить, что речь могла идти о ФРГ. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала инициативу Йенса Столтенберга, призвав «не дублировать процессы» между ЕС и НАТО.
Следует отметить, что Германия — второй после США военный донор Украины. С февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву общую помощь на сумму около €32 млрд.
Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот поспешила заявить, что в НАТО пока не достигли соглашения по созданию специального фонда для Украины. Скептицизм в отношении идеи выразил и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, а также его бельгийская коллега Аджа Лябиб.
Издание Politico даже писало, что когда министры стран НАТО услышали об идее создать фонд на столь крупную сумму, некоторые из них «закатили глаза» и задались вопросом, откуда взялась цифра $100 млрд.
Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин полагает, что инициатива руководства альянса прежде всего отвечает интересам Белого дома.
— Генсек Йенс Столтенберг предупредил, что не может быть никакой речи об ускоренном вступлении Украины в НАТО, но взамен он предлагает $100 млрд. Однако, когда надо вкладываться в проигрышный проект, это весьма убыточное вложение для любого бизнесмена. Поэтому все стали так пессимистично оценивать это предложение, — сказал он «Известиям». — Но с другой стороны, это запрос со стороны Вашингтона, поскольку Столтенберг весьма филигранно держит нос по ветру, который дует из США. Это предложение реально выгодно Вашингтону. Президент Джо Байден не может провести через конгресс военную поддержку Украине на $60 млрд, и чтобы помочь ей, возникла такая инициатива.
Всего в альянсе 32 члена. Издание Financial Times ранее писало, что инициатива Йенса Столтенберга может позволить сократить долю вклада США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд.
Военная поддержка Запада Украине
Несмотря на критику инициативы Йенса Столтенберга, были и те, кто поддержал руководство НАТО. Так, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш назвал предложение генсекретаря «важным». Однако остается неясным, планирует ли руководство блока добиваться выделения дополнительных $100 млрд или при формировании фонда будет учитываться объем средств, ранее обещанный Киеву отдельными странами — членами НАТО. Последнее особенно беспокоит Украину. Глава МИДа страны Дмитрий Кулеба ранее заявил, что она приветствует идею с фондом, но надеется, что речь идет о новых обязательствах, а не о перераспределении прежних.
— Если удастся вычислить формулу участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию, — отметил он.
По данным Bloomberg, предложенная сумма в $100 млрд, скорее всего, будет учитывать двусторонние пожертвования стран — членов альянса. Таким образом, велика вероятность, что любое дополнительное финансирование по линии НАТО будет незначительным.
Стоит отметить, что ранее ряд членов блока подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Документы были заключены с Германией, Великобританией, Францией, Италией, Нидерландами, Данией, Канадой, Финляндией. Хотя они не имеют строгой юридической силы, соглашения включают в себя планы по выделению Киеву долгосрочной военной помощи на двусторонней основе. Например, Германия пообещала предоставить Украине до конца 2024-го €7 млрд и €6 млрд в последующие годы. Великобритания намерена передать в 2024-м помощь на £2,5 млрд. При этом в альянсе звучат призывы увеличить индивидуальные вклады в оборону блока. 4 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил об отправке лидерам стран НАТО официального письма с предложением поднять расходы на оборону с 2 до 3% от национальных ВВП.
Окончательно согласовать идею создания фонда для Украины НАТО планирует к саммиту лидеров альянса, который пройдет в июле в Вашингтоне. Андрей Кошкин полагает, что к тому моменту инициатива Йенса Столтенберга может превратиться в предмет торговли между отдельными странами-членами, что продемонстрирует раскол внутри военно-политического блока.
Президент Франции Эммануэль Макрон
— У них любое предложение сразу превращается в предмет торговли. Например, когда президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить наземные войска на Украину, внутри НАТО стали торговаться. Торговались и тогда, когда создавались коалиции для отправки отдельных вооружений ВСУ, — отметил он.
В России же подчеркивают, что отношения между РФ и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что альянс уже вовлечен в кризис. К слову, 4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине. По его словам, это не значит вступление в конфликт. Блок благодаря миссии сможет «использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил министр.