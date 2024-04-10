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Названы даты швейцарского саммита по Украине

Глава МИД Швейцарии усомнился в участии Белоруссии в конференции по Украине

Кассис: Минск вряд ли примет участие в мирной конференции по Украине
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Фото: АР/Andy Wong
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Белоруссия вряд ли будет участвовать в мирной конференции по Украине. Об этом 10 апреля на пресс-конференции в Берне заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Участие Белоруссии в швейцарском саммите по Украине не является ключевым моментом, скорее всего, от Минска никого не будет», — отметил министр, слова которого приводит Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Рассуждая о возможном участии России, он заявил, что на первой мирной конференции без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день, добавила «Газета.Ru».

Саммит пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью встречи является создание общего понимания о том, как достичь «всеобъемлющего мира» для Украины и сформировать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

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Ранее в этот же день газета Le Temps сообщила, что МИД Швейцарии не исключает использование мирного плана, который был разработан в 2022 году под эгидой Турции, в целях достижения компромисса на конференции. Этот план предполагал закрепление России на линиях фронта на востоке Украины и в Крыму. В проекте фигурировала также «частичная демилитаризация» Украины.

28 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на саммите. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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