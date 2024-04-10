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Названы даты швейцарского саммита по Украине

Названы даты швейцарского саммита по Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/McPHOTO
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Встреча по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Об этом 10 апреля сообщила телекомпания RTS со ссылкой на правительство страны — Федеральный совет.

Целью встречи, как отмечается, является создание общего понимания о том, как достичь «всеобъемлющего мира» для Украины и сформировать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

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Ранее в этот же день СМИ сообщили, что МИД Швейцарии не исключает использование мирного плана, который был разработан в 2022 году под эгидой Турции, в целях достижения компромисса на конференции по Украине, которую организовывает Берн. Этот план предполагал закрепление России на линиях фронта на востоке Украины и в Крыму. В проекте фигурировала также «частичная демилитаризация» Украины.

Накануне, 9 апреля, президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что республика намерена поддержать усилия Швейцарии по теме конференции по Украине. По его словам, цель состоит в достижении справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на основе Устава ООН.

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