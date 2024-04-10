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Бобры начали строить плотину в затопленном паводком Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подтопленном из-за весенного паводка Орске начали строить плотину бобры. Снятое местным жителем видео 10 апреля публикуют «Известия».

На представленных кадрах можно увидеть, как животные собирают палки для плотины рядом с окруженным водой пятиэтажным домом.

«Извините, вы оренбургские? <…> Строить будете плотину у нас? <…> Давайте, стройте качественно только. Карагач не подойдет для строительства, наверное», — сказал в шутку очевидец.

На еще одном видео запечатлена попытка работников парк-отеля «Нежинка» эвакуировать верблюда по кличке Даша. Животное при этом стоит в воде и отказывается зайти на возвышение.

«Мы спасаем верблюда Дашу, которого мне весь город уже скинул. Ребят, никто не бросил верблюда. Люди у нас живут на базе с животными. Мы их кормим постоянно <...> Кто хотел приехать помочь эвакуировать? Приезжайте, эвакуируйте. Мы вам отдадим его», — сказал автор видео.

Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Весь месяц накануне прорыва на защитном сооружении работали лишь два человека, но мэрию такая подготовка к паводку устроила

Ранее в этот день министерства сельского хозяйства Оренбургской области сообщило о начале отлова безнадзорных и бездомных животных в зоне затопления в Орске.

По последним данным, в Орске подтоплено почти 6,8 тыс. домов, эвакуированы 2,6 тыс. человек. К утру среды уровень воды в реке Урал в районе города упал на 24 см, достигнув 904 см.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин пообещал, что будут приняты все технические решения по защите города. По его данным, в Орске есть водоснабжение и электроэнергия. Министр потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в городе.

Также 10 апреля МЧС России доставило в Оренбургскую область водоналивные дамбы для снижения последствий прохождения паводка и защиты домов от половодья. Кроме того, стало известно о планах построить в Орске новую, более мощную дамбу.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала его от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

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