Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу

В Орске принято решение построить новую дамбу, которая будет другого уровня мощности и размеров. Как сообщают власти Оренбургской области 10 апреля, данное решение поддержал глава Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин.

«Файзуллин поддержал ранее озвученное губернатором Денисом Паслером намерение о строительстве новой дамбы. Как было отмечено, сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности — чтобы противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года», — указано на сайте губернатора и правительства региона.

Подчеркивается, что у нового заградительного сооружения должны быть соответствующие размеры, материалы для строительства и инженерные решения.

Ранее 10 апреля Файзуллин потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске, где произошел прорыв дамбы. Глава Минстроя добавил, что на восстановление парков и общественных территорий потребуются дополнительные федеральные средства, которые выделят на это в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также заверил, что все пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области жилые дома будут обследованы.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуировано более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Файзуллин вылетел в зону стихийного бедствия в Оренбургской области 9 апреля. Он проводит оценку и анализ ущерба в регионе, которые важны для принятия своевременных решений.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

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