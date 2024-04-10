Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Наука и техника
Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменен
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Происшествия
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта
Мир
Жители столицы Гагаузии вышли на протесты во время визита Санду
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м
Политика
В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Фридмана
Мир
Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве
Мир
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации
Экономика
Набиуллина заявила о росте экономики РФ высокими темпами
Общество
Файзуллин потребовал ускорить начало работы комиссий по оценке ущерба в Орске
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Общество
Более 800 иностранцев выдворят из России после рейдов в Москве
Общество
В Кремле заявили о постоянном контроле Путиным ситуации с паводками
Общество
МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store
Сюжет:

МЧС доставило в Оренбуржье водоналивные дамбы для снижения последствий паводка

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбургскую область водоналивные дамбы для снижения последствий прохождения паводка, а также защиты домов и хозяйственных построек от половодья. Как отметили в пресс-службе в среду, 10 апреля, такое решение было принято главой ведомства Александром Куренковым в ходе работы в регионе.

«Водоналивные дамбы представляют собой наполняемую водой конструкцию из прочного многослойного композитного материала и позволяют в кратчайшие сроки при минимальных затратах организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов, жилых домов, школ, больниц, производственных предприятий», — отметили в пресс-службе МЧС.

Спецборт чрезвычайного ведомства доставил 3 км таких дамб, также этим рейсом отправили 1,5 тыс. одеял для пунктов временного размещения.

Заливная дуга: как будет развиваться половодье в России
Ситуация с подтоплениями может осложниться в 23 субъектах

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 10 апреля пресс-служба правительства региона сообщила, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей. Там же указали, что в Оренбурге фактический уровень реки Урал превысил отметку 10 м.

Накануне, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024