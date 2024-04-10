МЧС доставило в Оренбуржье водоналивные дамбы для снижения последствий паводка

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбургскую область водоналивные дамбы для снижения последствий прохождения паводка, а также защиты домов и хозяйственных построек от половодья. Как отметили в пресс-службе в среду, 10 апреля, такое решение было принято главой ведомства Александром Куренковым в ходе работы в регионе.

«Водоналивные дамбы представляют собой наполняемую водой конструкцию из прочного многослойного композитного материала и позволяют в кратчайшие сроки при минимальных затратах организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов, жилых домов, школ, больниц, производственных предприятий», — отметили в пресс-службе МЧС.

Спецборт чрезвычайного ведомства доставил 3 км таких дамб, также этим рейсом отправили 1,5 тыс. одеял для пунктов временного размещения.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 10 апреля пресс-служба правительства региона сообщила, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей. Там же указали, что в Оренбурге фактический уровень реки Урал превысил отметку 10 м.

Накануне, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).