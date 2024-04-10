Ветеринары начали отлов безнадзорных животных в Орске

Ветеринары начали отлавливать безнадзорных и бездомных животных в зоне затопления в Орске Оренбургской области. Об этом 10 апреля говорится в Telegram-канале регионального министерства сельского хозяйства.

«Ветеринарные специалисты принимают участие в отлове безнадзорных животных с целью их размещения в организованных временных приютах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животных спасают специалисты министерства, сотрудники Орского и Новоорского городских управлений ветеринарии, а также «Эпизоотического отряда Оренбургской области».

Кроме того, в министерстве рассказали, что из паводковой зоны региона спасено 570 голов различного скота.

Помимо спасения животных, сотрудники минсельхоза Оренбургской области занимаются дезинфекцией и очисткой зон затопления, которые начали освобождаться от воды. Специалисты подбирают биологические отходы, в том числе тела погибших животных, и санируют места, где нашли их. Позже эти трупы будут сожжены на действующих скотомогильниках.

Важно, что скотомогильники во время наводнения в Оренбургской области затоплены не были, это облегчает работу по зачистке территорий и уменьшает риски ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). В больницу попали шестеро взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.

В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

9 апреля глава региона Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.