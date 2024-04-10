Уровень беды: что рассказывают пережившие наводнение в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и составил 931 см. Сейчас надежды на скорое возвращение людей в свои дома всё еще нет. За пять дней наводнения эвакуировались более 6 тыс. человек, сейчас около 1,6 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в школах в сухой части Орска. Люди устраиваются в спортзалах и учебных классах, а если повезет, то одна семья может занять целый кабинет. В школьных раздевалках разрешают держать домашних питомцев. О том, в каких условиях живут пострадавшие и как надеются восстановить свое затопленное жилье, — в репортаже «Известий».

Семейный класс

Уровень воды на некоторых территориях Оренбургской области начал постепенно снижаться, сообщили в правительстве региона. В частности, 9 апреля в Орске он снизился на 35 см и составил 928 см. Но в Оренбурге, напротив, уровень воды поднялся на 25 см и к вечеру достиг 931 см. Глава региона Денис Паслер призвал население «быть внимательным и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов».

В связи с тяжелой ситуацией в область 9 апреля прилетел глава МЧС России Александр Куренков.

Всего за пять дней с начала техногенной катастрофы в области затопило 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 6,4 тыс. человек, из них почти 1,6 тыс. разместили в ПВР, сообщили в правительстве Оренбургской области. В Орске развернуто 16 пунктов временного размещения на базе школ, там сейчас живут уже более 1,5 тыс. человек.

Один из пунктов, который посетил корреспондент «Известий», размещен в школе №15. По ее коридорам туда-сюда снуют люди. В основном это подростки — они пришли помогать сюда как волонтеры.

На входе в школу, справа от рамки металлоискателя, в обычное время располагается раздевалка, но сейчас в ней организовали своеобразный питомник: там разместили домашних питомцев людей, временно лишившихся крова . Хозяева навещают своих собак и кошек, кормят их, убирают за ними.

Обычно люди в ПВР размещаются в порядке поступления и на свободные места. Но в этом пункте сделали исключение для большой семьи.

— Директор школы пошел навстречу и разрешил занять отдельный класс, — рассказала «Известиям» Людмила. — У нас большая семья: муж, два ребенка, собака и кошка.

В 2021 году она приобрела квартиру в Орске в ипотеку — на первом этаже.

— Только недавно, перед Новым годом, закончили ремонт. Только с кредитом за кровати расплатилась — и на тебе! — пожаловалась женщина.

Семья Людмилы покинула жилье, когда вода в квартире была по щиколотку. Семейство надеется вернуться домой через неделю или две, но люди понимают, что пока им придется восстанавливать квартиру, нужно будет арендовать другое жилье.

— А цены сейчас задрали! Если раньше двушку можно было снять за 15–20 тыс., то теперь уже 30–40 просят, — огорчается Людмила.

Она рассказала, что ее семья планирует в ближайшее время оставаться в ПВР, так как здесь централизованно можно решить разные вопросы, связанные с подтоплением. Ведь именно в ПВР прием ведут сотрудники МФЦ, медработники и даже прокурор. Во время нашего разговора в класс Людмилы и ее семьи заглядывает женщина и спрашивает: «Ты консультироваться будешь?» Это на консультацию в ПВР приехали юристы, которые обещают помочь с оценкой ущерба.

Рай без интернета

Помещения для пострадавших напоминают больничные палаты: в учебных классах койки с матрасами и постельным бельем стоят в ряд. На доске в комнате аккуратно написано «5»: теперь эта цифра — напоминание о дате прорыва дамбы. С тех пор в городе отменены очные школьные занятия.

В соседней комнате с Людмилой живут пожилые женщины и мальчик-подросток. Он попал сюда вместе с бабушкой: их квартиру не затопило, но перестала работать электростанция, которая обслуживала дом. Оставшись без света, семья решила переждать бедствие в ПВР. Ребенок говорит, что здесь ему всё нравится, кроме отсутствия интернета . Поэтому он коротает дни, играя в Minecraft.

Люди в ПВР в целом довольны условиями и помощью. Они благодарят за временный кров, помощь волонтеров, одежду и предметы гигиены — многие покидали дома без ничего.

— Мы тут как в раю, так и напишите! — попросила одна из пострадавших, Анна.

Постояльцы рассказали, что в школе №15 на днях оборудовали душевые кабины . До этого им приходилось ходить в спорткомплекс неподалеку: его владельцы пускали людей помыться.

9 апреля в пунктах временного размещения волонтеры проводили анкетирование. Людям необходимо было оставить свои данные, указать, требуется ли им восстановление документов. А основной задачей было выяснить, есть ли пострадавшим куда вернуться.

Предлагались следующие варианты ответов: «готов решить вопрос с жильем при условии денежной компенсации в 10 тыс. рублей в месяц»; «готов переехать в гостиницу или пансионат в другой город Оренбургской области»; «не готов рассматривать никакие варианты, кроме ПВР».

В школе №15 пострадавших разместили не только в учебных классах по 6–7 человек, но и в спортзале. В этом помещении живут около 50 пострадавших. Большинство из них лежат на матах, застеленных постельным бельем.

Одна из женщин, размещенных в спортзале, выразила обеспокоенность, что скоро придется переехать в другое помещение — школьники начнут готовиться к годовым экзаменам, поэтому здание школы придется освободить. По словам женщины, людей пообещали переселить в гостиницу.

Она добавила, что накануне ее ПВР посетил депутат городского совета. Люди подняли тему мародерства, однако тот успокоил их. Он сказал, что затопленные улицы регулярно патрулируют МЧС и волонтеры, за порядком следят даже дроны.

Еще один пункт, который посетил корреспондент «Известий», открыт в школе №38. В одном из бывших учебных классов живут люди из Форштадта. Это исторический поселок, который находится в юго-западной части микрорайона Старый город. В Форштадте люди живут в частных домах.

Жительница этого пункта Наталья Михайловна рассказала, что до последнего не хотела уходить из дома. Она оказалась в ПВР только 7 апреля, спустя два дня после начала наводнения. По ее словам, люди в ее поселке сначала перебирались на вторые этажи домов, переносили туда ценные вещи и технику в надежде, что туда вода не доберется.

«Мы не верили своим глазам», — так женщина объясняет свою позднюю эвакуацию. В ПВР ее привезли на внедорожнике-амфибии.

В одной комнате с Натальей Михайловной расположилась целая семья — Сергей Васильевич и Валентина Алексеевна вместе с дочерью Натальей. Они эвакуировались рано утром 6 апреля.