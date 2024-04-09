В Вооруженных силах Украины уже не осталось мотивированных солдат. Об этом служащий в ВСУ польский наемник Михал Липский рассказал в интервью изданию Defence24.

«Нет мотивации. Мотивированные уже лежат на кладбищах», — сказал Липский в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что новобранцы ВСУ — это люди, которых ловят на улицах городов и привозят на линию соприкосновения. Мобилизацию на Украине он назвал облавой и отметил, что словосочетания «плановая мобилизация» в стране боятся.

Липский рассказал, что раньше активно участвовал в боевых действиях, например, под Артемовском, но потом стал инструктором для новобранцев ВСУ и столкнулся с очень низким уровнем их подготовки. По его словам, рекруты попадают на фронт уже через месяц после призыва и иногда могут даже не знать, что у них на винтовке есть прицел. Липский вспомнил одного солдата, которого попросил стрелять из автомата в лист бумаги формата А4 с расстояния 25 м. Оба выстрела новобранец сделал мимо. Оказалось, что его пули пролетали на 1–2 м выше цели, потому что этому солдату во время подготовки ни разу не объяснили, как пользоваться прицелом.

Кроме того, польский наемник замечает очень серьезную нехватку вооружений в ВСУ, в то время как у российских военных есть практически любой вид оружия в достаточном количестве.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в украинских войсках действуют заградительные отряды, которые расстреливают дезертиров. Это снижает мотивацию солдат, которые иногда уходят с позиций группами во главе с командирами. Кроме того, оказалось, что заградотряды часто состоят из наемников из западных стран.

Командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов 3 апреля предложил создать на Украине концлагеря для уклонистов, где их изолируют и заставят работать на нужды армии киевского режима. На фоне этих разговоров мужчины призывного возраста стали чаще пытаться сбежать из страны.

Священник Олег, служивший в колонии для военнопленных, рассказал 26 марта, что примерно 80% солдат ВСУ, попавших в российский плен, жалеют, что пошли воевать. Кроме того, на фоне хорошего отношения в плену эти солдаты меняют мнение об РФ в лучшую сторону.

Ранее, 5 февраля, пленный украинский военный Федор Дыбиц рассказал, что солдаты ВСУ не хотят воевать. Киев проводит принудительную мобилизацию и заставляет украинцев сражаться с дружественным российским народом. Он добавил, что военная техника в ВСУ постоянно ломается, потому что находится в плохом состоянии.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.