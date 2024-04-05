Раскрыты причины дезертирства в рядах ВСУ

Дезертирство стало обычным явлением в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Почему из армии бегут солдаты и как можно откупиться, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

Главной причиной, почему в ВСУ распространяется дезертирство, стало появление заградительных отрядов.

«По сообщениям с украинской стороны, на фронте опять активизировались заградотряды. Их цель — держать под прицелом свежемобилизованных. Задача проста — при любой попытке сдаться или отступить, мобилизованного убивают. <…> На передний край заградотряды не выходят», — рассказал автор программы Игорь Прокопенко.

Он отметил, что заградотряды используют в том числе дроны, которых не хватает ВСУ для ведения боевых действий.

«Те подразделения, которые на сегодняшний день уцелели, оказались между молотом и наковальней. Знают о том, что если оставаться на переднем крае, они погибнут, а если отступать, то их будут свои же расстреливать в спину», — сообщил председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Иностранные наемники ВСУ рассказали, что тоже участвовали в расстреле солдат. Это в том числе подтвердил американец Бенджамин Рид. В итоге бойцы бегут с передовой вместе с командирами, о чем они сами говорят, оказавшись в плену.

«Воевать ребята не хотят. Все боятся, уходят в СЗЧ, покидают воинские части. Некоторые даже с командирами уходят, с сержантским составом. Сержант ушел, и с ним еще семь человек сбежали, побросали автоматы», — рассказал военной пленный.

СЗЧ в переводе с украинского означает самовольное оставление части. Эту аббревиатуру теперь знают на Украине и не осуждают тех, кто ушел в «самоволку».

«С 19 декабря 2023 года я нахожусь в СЗЧ, потому что мой командир роты старший лейтенант Кирилл Олегович — это тот человек, который не бережет, не жалеет свой личный состав. Из 38 людей непогибших и нераненых осталось семь человек», — сообщил один военнослужащий.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что военнослужащие не понимают, за что они сражаются. Вследствие этого, случаи дезертирства учащаются.

После того, как бойцы оставляют части, преследуют не только их, но и членов их семей. Угрозы продолжаются и в том случае, если удалось сбежать за границу, о чем рассказал военнослужащий Андрей в интервью телеканалу France 2. При этом на Украине говорят, что уладить вопросы можно с помощью денег.

«10 тысяч — это отмазаться от [штурма]. 20 тысяч — это пойти в отпуск. Высшие офицеры говорят, что они идут [на штурм], но они не идут, отправляют таких, как я», — сказал пленный Вячеслав Манашев.

Военный эксперт Александр Синюгин заявил, что при существующем на Украине уровне коррупции такая ситуация не вызывает удивления.

«Если взятки идут на всех уровнях, то почему какой-то командир не станет брать взятки, чтобы военнослужащий посидел в тылу писарем в течение трех дней, пока его браться идут на штурм или ведут оборонительные действия», — отметил он.