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На Украине заговорили о постройке концлагерей для уклонистов

Комбриг ВСУ предложил построить концлагеря для уклонистов
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Чтобы остановить потоки уклонистов, на Украине предложили построить концентрационные лагеря. Что это говорит о ситуации в стране и к чему может привести, выясняли «Самые шокирующие истории».

Поднять тему постройки концлагерей для тех, кто избегает военной службы, решил командир 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов.

«Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу», — сказал он.

Обычно концлагеря предназначаются для принудительной изоляции реальных или предполагаемых противников политического режима. В нацистской Германии они были инструментом государственного террора и геноцида.

«В настоящее время всё это возрождается. Всё новое — это хорошо забытое старое. Воевать, быть мясом нормальные люди на Украине не хотят, пытаются избежать этого. И с этим надо бороться. Тех, кто не согласен, кто против, надо в концлагеря и там показательно уничтожать», — отметил руководитель лаборатории психофизических исследований РГУ нефти и газа им. Губкина Андрей Приспешкин.

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Разговоры о концлагерях спровоцировали случаи бегства мужчин призывного возраста, некоторые из которых заканчивались неудачно. Одного молодого человека из Одессы пришлось спасать из зарослей камыша, когда он пытался перейти границу с Молдавией. Еще 34 украинцев задержали при попытке перейти в Румынию. Их поймали, избили и мобилизовали в ВСУ.

«Эти зверства украинских пограничников — сознательная тактика, чтобы убедить остающееся население, что не надо пытаться уехать, то есть запугать. Поэтому это муссируется, что кого-то побили при попытке перехода границы. Это бедолаги, которые, не имея средств, находятся на территории Украины. Они будут окончательно запуганы», — пояснил политолог Андрей Бунич.

Происходящее раскритиковал американский предприниматель Дэвид Сакс, назвав Украину крупнейшей в мире тюрьмой.

«Украинские пограничники задержали 34 мужчины призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины. Каждый из них заплатил €10 тыс., чтобы сбежать из мясорубки. Украина сейчас является крупнейшим тюремным государством в мире», — заявил Сакс.

По словам автора «Самых шокирующих историй» Игоря Прокопенко, на Украине строится диктаторский режим, что подтверждается заявлением депутата Верховной рады Сергея Демченко.

«Страна может дойти до диктатуры. Это возможно в состоянии боевых действий. Иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», — сказал политик.

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