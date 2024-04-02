Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25. Об этом 2 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его данным, законопроект был принят Верховной радой еще 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал много месяцев без подписи президента.

Отмечается также, что эту инициативу хотели принять вместе с другими изменениями в законе об ужесточении мобилизации. Законопроект прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.

Издание предполагает, что украинский лидер решил подписать законопроект, которому уже практически год, поскольку у него нет уверенности в том, что Рада примет законопроект во втором чтении в ближайшее время. При этом необходимость увеличить базу мобилизации у республики всё еще присутствует, заключили в сообщении.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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