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Минпромторг РФ сообщил о контроле поставок питьевой воды в регионах с паводками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минпромторг России контролирует ситуацию с поставками питьевой воды в пострадавшие от паводков регионы, ввоз воды в Оренбургскую область уже увеличен. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба министерства.

«Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, Минпромторг постоянно взаимодействует с торговыми сетями и региональными властями, чтобы следить за развитием ситуации.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Ранее, 7 апреля, жительница Орска Алена Лаптева рассказала «Известиям», что из водопровода в городе идет очень грязная вода, которую пить нельзя. Сотрудники МЧС подвозят местным жителям питьевую воду, о ее раздаче оповещает полиция.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. В тот же день после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков, чтобы координировать и контролировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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