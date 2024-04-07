В Орске для местных жителей организовали подвоз питьевой воды

В затопленном после подрыва дамбы Орске МЧС подвозит жителям питьевую воду, так как воду из-под крана употреблять нельзя. Об этом 7 апреля рассказала местная жительница Алена Лаптева «Известиям».

По словам жительницы, из-за прорыва дамбы начались проблемы с питьевой водой. Проточная вода стала грязной и абсолютно непригодной к употреблению.

«В городе Орске в поселке ОЗТП идет подача воды. Из крана идет очень грязная вода, ее пить нельзя. Приехали сотрудники полиции, всех оповещают, включили сирену о том, что происходит подача воды», — поделилась Алена.

Она также отметила, что очереди «огромные» и некоторые люди сидят без воды.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого. В тот же день после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.