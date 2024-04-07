Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
Мир
Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов
Общество
В Оренбургской области ожидают стабилизацию ситуации по паводку после 20 апреля
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
Армия
Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
Происшествия
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Мир
В Белоруссии сообщили о поступлении из России очередной партии вертолетов Ми-35М
Происшествия
В Липецкой области подавлен украинский беспилотник
Армия
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Посол РФ заявил о прекращении Парижем контактов с Москвой по борьбе с терроризмом
Общество
Власти Кургана объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводков
Сюжет:

В Орске для местных жителей организовали подвоз питьевой воды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В затопленном после подрыва дамбы Орске МЧС подвозит жителям питьевую воду, так как воду из-под крана употреблять нельзя. Об этом 7 апреля рассказала местная жительница Алена Лаптева «Известиям».

По словам жительницы, из-за прорыва дамбы начались проблемы с питьевой водой. Проточная вода стала грязной и абсолютно непригодной к употреблению.

«В городе Орске в поселке ОЗТП идет подача воды. Из крана идет очень грязная вода, ее пить нельзя. Приехали сотрудники полиции, всех оповещают, включили сирену о том, что происходит подача воды», — поделилась Алена.

Она также отметила, что очереди «огромные» и некоторые люди сидят без воды.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого. В тот же день после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024