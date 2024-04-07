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В Минздраве сообщили о госпитализации девяти человек из-за ситуации в Орске

Кузнецов: шестеро взрослых, трое детей госпитализированы из-за ситуации в Орске
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в Орске, их состояние не вызывает опасений. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«За медицинской помощью в связи с ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно», — сказал он.

Кузнецов уточнил, что медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, а на место происшествия в регионе прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу медиков. Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил представитель ведомства.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи жителям и ликвидации последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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