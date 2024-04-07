В Оренбургской области ожидают стабилизацию ситуации по паводку после 20 апреля

Власти Оренбургской области ожидают, что ситуация с паводковыми подтоплениями в регионе может стабилизироваться после 20 апреля. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления — Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Денис Паслер на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске поблагодарил всех спасателей и волонтеров, а также федеральный центр и президента России Владимира Путина за всю оказанную помощь в устранении последствий паводка и эвакуации жителей.

Также Паслер рассказал, что решено было снизить объемы сброса воды с Ириклинского водохранилища, и результаты уже заметны. Губернатор подчеркнул, что идет круглосуточная работа по сохранению энергоресурсов в регионе, а после стабилизации ситуации начнется восстановление всей пострадавшей инфраструктуры.

На этом же заседании глава МЧС Александр Куренков отметил, что в Оренбургской области хорошо отлажена система информирования жителей. По его данным, на портал «Госуслуги» уже поступило 6,4 тыс. заявлений от пострадавших от паводка. 4,5 тыс. из них касаются единовременной материальной помощи, а почти 1,9 тыс. — поддержки при утрате имущества. При этом по 135 заявлениям на матпомощь уже приняты решения.

В пресс-службе правительства региона добавили, что оно будет дополнительно информировать жителей о мерах поддержки, а также проработает вопросы о доставке бутилированной воды и привлечении мобильных водоочистных установок. Также будет контролироваться ценообразование на товары первой необходимости, чтобы не допустить спекулятивного роста их стоимости, пока не стабилизируется ситуация с паводком.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.