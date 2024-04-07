Школы в Орске перевели на дистанционное обучение

В городе Орске Оренбургской области, где произошло подтопление из-за прорыва дамбы, все школы переведены на дистанционный формат занятий. Об этом 7 апреля сообщили в министерстве образования региона.

«Орские школы все переведены на дистант», — сказали в министерстве ТАСС.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их количество, если появится такая необходимость. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. После повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков, чтобы контролировать и координировать работу спасателей.