Появились кадры из ПВР для эвакуированных после прорыва дамбы в Орске

В пунктах временного размещения (ПВР), куда уже привезли эвакуированных из подтопленного Орска в Оренбургской области, есть всё необходимое. «Известия» побывали в одном из них в воскресенье, 7 апреля.

ПВР развернули в помещениях школы № 11, там расположили более 100 человек, передает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

«Всё необходимое для пребывания людей у нас имеется, всё предоставляем: и средства личной гигиены, и душевые комнаты, и психологи», — сказала директор школы Анна Судорогина.

В спортивном зале молодых людей разместили на матрасах, а пожилых — на кроватях. В актовом зале подготовлены места для маломобильных людей. Кроме того, есть комната матери и ребенка. Самому младшему из принятых в этом ПВР детей девять месяцев.

«Всё хорошо, встретили нас хорошо, кормят всех. Всё отлично, и люди присылают нам благотворительность. За нами ухаживают, всё, что скажем, сразу исполняют», — отметила одна из эвакуированных в этот ПВР Татьяна Федотовна.

Женщина обратила внимание, что в пункте к людям относятся очень чутко и внимательно, там есть медики, которые могут в любой момент помочь, а сотрудники готовы предоставить всё необходимое.

Воробьев также убедился, что в ПВР сделаны большие запасы еды, бутилированной воды, предметов личной гигиены и других вещей первой необходимости.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для устранения последствий подтопления и оказания помощи населению. 7 апреля Куренков вылетел в регион сам, он будет координировать и контролировать работу спасателей.