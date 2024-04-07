Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Мир
Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане
Общество
В Дагестане более 10 тыс. человек приняли участие в коллективном ифтаре
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Мир
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики риском побега Гласа
Мир
В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа
Мир
На Украине допустили готовность властей сделать женщин военнообязанными
Общество
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Общество
В Алтайском крае из-за паводка подтоплены более 120 домов
Общество
Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны
Мир
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
Мир
Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине
Мир
Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
Общество
Власти заявили о развитии ситуации с паводком в Орске по наихудшему сценарию
Сюжет:

Появились кадры из ПВР для эвакуированных после прорыва дамбы в Орске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пунктах временного размещения (ПВР), куда уже привезли эвакуированных из подтопленного Орска в Оренбургской области, есть всё необходимое. «Известия» побывали в одном из них в воскресенье, 7 апреля.

ПВР развернули в помещениях школы № 11, там расположили более 100 человек, передает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

«Всё необходимое для пребывания людей у нас имеется, всё предоставляем: и средства личной гигиены, и душевые комнаты, и психологи», — сказала директор школы Анна Судорогина.

В спортивном зале молодых людей разместили на матрасах, а пожилых — на кроватях. В актовом зале подготовлены места для маломобильных людей. Кроме того, есть комната матери и ребенка. Самому младшему из принятых в этом ПВР детей девять месяцев.

«Всё хорошо, встретили нас хорошо, кормят всех. Всё отлично, и люди присылают нам благотворительность. За нами ухаживают, всё, что скажем, сразу исполняют», — отметила одна из эвакуированных в этот ПВР Татьяна Федотовна.

Женщина обратила внимание, что в пункте к людям относятся очень чутко и внимательно, там есть медики, которые могут в любой момент помочь, а сотрудники готовы предоставить всё необходимое.

Воробьев также убедился, что в ПВР сделаны большие запасы еды, бутилированной воды, предметов личной гигиены и других вещей первой необходимости.

Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
В последние годы власти города на треть снизили расходы на содержание сооружения

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для устранения последствий подтопления и оказания помощи населению. 7 апреля Куренков вылетел в регион сам, он будет координировать и контролировать работу спасателей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024