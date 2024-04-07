В Орске местные жители предложили спасателям МЧС помощь в эвакуации населения

Орчане проявляют неравнодушие и предлагают сотрудникам МЧС помощь в эвакуации местных жителей. «Известия» показали 7 апреля разговор спасателей с девушкой, решившей помочь пострадавшим.

По словам женщины, которая представилась доктором, ее медицинская подготовка может быть полезной для спасателей, поэтому она готова отправиться в затопленные районы города.

Правда, для этого необходимо разрешение сотрудников МЧС.

Женщина-доброволец пояснила, что она приобрела лодку, чтобы помогать людям, однако ей запретили передвигаться на ней в зоне подтопления из-за сильного потока воды. Не растерявшись, она купила мотор для лодки и вновь обратилась к спасателям за разрешением отправиться на помощь жителям города.

Тем временем уровень воды реки Урал почти достиг 11 м, паводок подходит всё ближе к Новому городу в Орске. В Telegram-канале администрации города сообщили, что автобусы для эвакуации населения передислоцируются к центру развития творчества детей и юношества «Радость».

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

Позже сообщалось, что в поселке Никель началась эвакуация жителей из-за паводка после прорыва дамбы. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.