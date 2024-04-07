Паводок в Орске начал затапливать Новый город

Уровень воды реки Урал в Оренбургской области почти достиг 11 м, паводок подходит всё ближе к Новому городу в Орске. Кадры затопляемого города есть в распоряжении «Известий».

«Сильный дождь, вода прибывает. Площадь Гагарина уже практически затоплена», — рассказал с места событий ночью 7 апреля журналист Андрей Беляев.

При этом отмечается, что на площади Гагарина расположен автовокзал. В Telegram-канале администрации города сообщили, что автобусы для эвакуации населения передислоцируются к центру развития творчества детей и юношества «Радость».

В Орске действуют 12 пунктов временного размещения. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

Позже сообщалось, что в поселке Никель началась эвакуация жителей из-за паводка после прорыва дамбы. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.