«Известия» показали эвакуацию жителей поселка Никель в Орске из-за паводка

В поселке Никель в Орске Оренбургской области 6 апреля началась срочная эвакуация жителей из-за паводка после прорыва дамбы. Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что в поселке работают региональные и муниципальные службы и спасатели.

Об эвакуации жителей из Никеля сообщалось ранее вечером субботы. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома. Их эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам.

Отмечается, что в Орске действуют 12 пунктов временного размещения. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.