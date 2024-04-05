Синоптик назвал сроки окончания таяния снега на природных территориях Москвы

Благодаря аномально теплой температуре воздуха снег в Москве уже растаял, а в парках и лесах он сойдет к середине следующей недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в пятницу, 5 апреля.

«Из-за того, что в Москве на этой неделе были июньские температуры, в городе на открытых участках снега уже нет. Он остался в лесах, парках, но и там сойдет уже к середине следующей недели», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Ранее Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице прогнозируется майское тепло.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в столице в ближайшие дни.

В выходные, 6 и 7 апреля, в городе ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Теплая погода до 20 градусов вернется в Москву уже на следующей неделе, с 8 по 14 апреля, пишет «Москва 24».

3 апреля на столицу обрушилась непогода, которая сопровождалась температурными перепадами и сильным ветром. Его порывы превышали 21 м/c. Было объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды закрыли парки, а городские службы перевели в режим повышенной готовности. Мэр Сергей Собянин сообщил о двух погибших и 15 пострадавших. На следующий день представитель экстренных служб рассказал, что всего было госпитализировано 16 человек.