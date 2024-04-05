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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадали две мирные жительницы. Об этом 5 апреля в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе ранены женщины 1933 и 1955 г. р.», — написал он.

Кулемзин также рассказал, что получили повреждения частные дома по улице Васильченко. Он уточнил, что в период с 21:00 4 апреля по 09:00 5 апреля украинские военные выпустили 10 снарядов калибра 155 мм кассетного типа в направлении Киевского, Петровского и Куйбышевского районов Донецка. Всего за это время было зафиксировано пять обстрелов.

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Накануне, 4 апреля, он сообщил, что при обстреле Куйбышевского района погиб человек. Также в многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы были повреждены кровля и остекление. «Известия» показали последствия обстрела. Позже в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по этому району кассетными снарядами.

В этот же день председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские военные сбросили мину с беспилотника в Новой Каховке, в результате чего погибли два человека, один получил ранения. Также он рассказал, что при ударе со стороны ВСУ по грузовику, который вез продукты и воду в магазин села Бабино, погибли два человека

Украинские военные пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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