В Херсонской области погибли два человека при ударе ВСУ по машине с продуктами

В Херсонской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по грузовику, который вез продукты и воду в магазин села Бабино, расположенного на берегу Днепра. Погибли два человека. Об этом 4 апреля сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Украинский дрон ударил «Газель» на желто-синих номерах в дверь водителя. <...> Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений. Но что совсем не укладывается в голове — пассажир машины после первого удара выжил. Успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. Его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона», — рассказал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после того, как на место происшествия прибыли сельчане, чтобы оказать помочь, ВСУ нанесли удар и по ним.

Накануне, 4 апреля, в селе Гладковка Херсонской области водитель скорой помощи пострадал при украинском обстреле, его госпитализировали с минно-взрывными травмами. В минздраве региона уточнили, что в настоящее время он находится в состоянии средней степени тяжести.

ВСУ пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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