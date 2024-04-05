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«Известия» показали последствия удара ВСУ по Донецку кассетными снарядами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в четверг, 4 апреля, ударили кассетными снарядами по Куйбышевскому району Донецка. Видео последствий атаки показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Поздно вечером, когда большинство людей уже спали, ВСУ нанесли удар с применением 155-го натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка. Это уже второй обстрел района за сутки. Сюда ударили кассетными снарядами, с кассетной боевой частью. Одна из кассет попала в частный жилой дом, в результате он загорелся», — говорит Быковский.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС продолжали ликвидировать последствия прилета на момент съемки.

Корреспондент добавил, что по округе разбросаны неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Ожидается, что на место приедут саперы, которые займутся разминированием суббоеприпасов.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района погиб человек. Также в многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы были повреждены кровля и остекление.

Украинские военные пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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