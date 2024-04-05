«Известия» показали последствия удара ВСУ по Донецку кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в четверг, 4 апреля, ударили кассетными снарядами по Куйбышевскому району Донецка. Видео последствий атаки показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Поздно вечером, когда большинство людей уже спали, ВСУ нанесли удар с применением 155-го натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка. Это уже второй обстрел района за сутки. Сюда ударили кассетными снарядами, с кассетной боевой частью. Одна из кассет попала в частный жилой дом, в результате он загорелся», — говорит Быковский.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС продолжали ликвидировать последствия прилета на момент съемки.

Корреспондент добавил, что по округе разбросаны неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Ожидается, что на место приедут саперы, которые займутся разминированием суббоеприпасов.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района погиб человек. Также в многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы были повреждены кровля и остекление.

Украинские военные пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.