Навлечь внимание: почему ВФУ усилили обстрелы Донецка

Один человек погиб и девять ранены 23 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Это вторая крупная атака на город за последние дни : 21 января от украинских ударов погибло 28 человек. Участившимися терактами против мирных жителей Донецка Украина пытается отвлечь внимание от неудач на линии боевого соприкосновения, считают опрошенные «Известиями» эксперты. За последнюю неделю украинские потери в зоне СВО значительно выросли. В частности, на купянском, донецком и херсонском направлениях они составили более 3 тыс. человек. Российские войска освободили село Веселое в ДНР и пресекли снабжение плацдарма ВФУ в Крынках.

Новый вираж

Потери украинских формирований в зоне СВО значительно выросли за последнюю неделю, следует из данных Минобороны Росиии. Так, в понедельник, 22 января, российские подразделения нанесли поражение бригадам морской пехоты и теробороны противника на херсонском направлении — ВФУ потеряли до 100 человек. Это больше, чем в любой день на прошлой неделе. К примеру, 17 января там же было уничтожено 25 боевиков.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник, воспользовавшись потеплением, попытался увеличить подвоз личного состава и грузов на левый берег Днепра, в район села Крынки, однако попал под усиленный огонь из всех видов вооружений. С начала января, по данным Сальдо, только одна 35-я бригада морской пехоты ВСУ потеряла 350 человек убитыми.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/военнослужащий ВС РФ

В этот же день средства ПВО сбили украинский реактивный штурмовик Су-25.

На донецком направлении каждый день улучшают свои позиции тульские десантники. 18 января они освободили село Веселое в ДНР. По данным Минобороны РФ, сначала благодаря разведке десантники вскрыли систему обороны противника, его основные опорные пункты и огневые средства. Потом ударами артиллерии и штурмовой авиации подавили огневые позиции ВФУ и уничтожили пункты управления. Воспользовавшись деморализацией противника, десантники с нескольких направлений пошли на штурм. В воздухе их сопровождали операторы БПЛА, предупреждая о минировании путей выдвижения.

Всего за последнюю неделю потери противника на купянском направлении составили более 675 человек и 44 единицы военной техники, на донецком — более 2490 человек и 148 единиц военной техники, а на херсонском — свыше 430 человек и 58 единиц военной техники.

Попытки отвлечь внимание

Украинские формирования пытаются отвлечь внимание от российских успехов в зоне СВО ударами по мирным городам, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Разрушенный рынок «Меркурий», Донецк, 21 января 2024 года Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин/

— Есть сведения, что на некоторых участках линии боевого соприкосновения произошли прорывы обороны противника. Речь идет об авдеевском, артемовском и купянском направлениях. Есть успехи и на южном: в районе Работино, Новоселово, — уточнил он. — Понятное дело, что данные прорывы не остались незамеченными. И чтобы перебить эту информацию, ВФУ нужно было совершить что-то вопиющее. Удар по Донецку — это как раз попытка заставить мировые СМИ больше говорить об ударах Украины, чем об успехах России.

Обстрелы российских населенных пунктов начали усиливаться именно после провала украинского контрнаступления в прошлом году, обратил внимание военный эксперт Юрий Лямин.

— Донецк — не первая жертва. Мы помним, как перед самым Новым годом они ударили по Белгороду и до сих пор продолжают бить по нашим городам. Это давно стало стратегией украинских боевиков, выбранной после провала контрнаступления, — наносить удар по мирным жителям, по объектам на нашей территории, — отметил он.

Алексей Леонков также напомнил, что зарубежные аналитики не первый день говорят о наступлении России. Поэтому целью украинских боевиков было поменять их риторику на то, что Украина сражается.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Правда, она сражается с мирным населением. Но ей это неважно. Украине просто нужно быть в информационном поле. Сейчас Зеленский выскакивает со всякими инициативами по этому поводу. Ведь сейчас поддержка штанов украинской экономики, ее армии, чиновников и даже населения полностью зависит от помощи, которую будет предоставлять Европа, — резюмировал эксперт.

«Варварский террористический акт»

Удары по городам Донбасса украинские боевики наносят ежедневно. Во вторник, 23 января, в результате обстрела со стороны ВФУ в Донецке погиб один человек и девять были ранены. Масштабному обстрелу город подвергся и 21 января. Тогда удар пришелся по жилым районам — магазину и рынку. По городу было выпущено как минимум 12 155-миллиметровых снарядов, которые Украине активно поставляют страны НАТО вместе с американскими гаубицами M777. В результате погибли 28 человек, еще 30 были ранены, сообщал мэр города Алексей Кулемзин.

По словам Дениса Пушилина, 22 января теперь объявлено в Донецке днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима.

МИД России назвал атаку «варварским террористическим актом» . 22 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло специальное заседание Совбеза по Украине. Выступая на нем, глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что ответственность за погибших мирных жителей также лежит на тех, «кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по вопросу поставок оружия на Украину Фото: РИА Новости/МИД РФ

Российские официальные лица регулярно подчеркивают, что российские военные бьют только по объектам военной инфраструктуры, не трогая социальные объекты, жилые кварталы и мирное население. В частности, 23 января ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства на Украине ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее, 19 января, издание Asia Times сообщило, что ракетные удары ВС РФ, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка средств ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории.