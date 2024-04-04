Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии
Мир
Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
Консультант Госдепа США заявил о подготовке НАТО к отправке войск на Украину
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Общество
Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры
Сюжет:

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные обстреляли Донецк, погиб мирный житель. Об этом 4 апреля в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он рассказал, что погибшим при обстреле Куйбышевского района оказался мужчина 1945 года рождения.

«В многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы повреждены кровля и остекление. Также в здании школы № 71 по улице Нарвской повреждены фасад и остекление», — добавил он.

Корреспондент «Известий» показал последствия украинской атаки. На кадрах видны повреждения жилого дома от снаряда ВСУ. Местная жительница, говоря о погибшем, рассказала, что мужчина бегал по стадиону каждое утро. Она также добавила, что шла на работу, и в этот момент посыпались осколки.

«Уже 2–3 дня так», — заключила женщина.

Медийные планы: почему активизировались украинские диверсанты
Основная цель атак диверсантов ВСУ на территорию России — помешать процессу выборов президента, считают эксперты

Ранее в этот день председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о двух погибших при украинском ударе по грузовику, который вез продукты и воду в магазин села Бабино. Он отметил, что после того, как на место происшествия прибыли сельчане, чтобы оказать помочь, ВСУ нанесли удар и по ним.

Украинские военные пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024