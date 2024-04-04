При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Украинские военные обстреляли Донецк, погиб мирный житель. Об этом 4 апреля в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он рассказал, что погибшим при обстреле Куйбышевского района оказался мужчина 1945 года рождения.

«В многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы повреждены кровля и остекление. Также в здании школы № 71 по улице Нарвской повреждены фасад и остекление», — добавил он.

Корреспондент «Известий» показал последствия украинской атаки. На кадрах видны повреждения жилого дома от снаряда ВСУ. Местная жительница, говоря о погибшем, рассказала, что мужчина бегал по стадиону каждое утро. Она также добавила, что шла на работу, и в этот момент посыпались осколки.

«Уже 2–3 дня так», — заключила женщина.

Ранее в этот день председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о двух погибших при украинском ударе по грузовику, который вез продукты и воду в магазин села Бабино. Он отметил, что после того, как на место происшествия прибыли сельчане, чтобы оказать помочь, ВСУ нанесли удар и по ним.

Украинские военные пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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