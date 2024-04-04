В Новой Каховке от сброшенной с дрона ВСУ мины погибли два человека

В Новой Каховке от сброшенной с украинского дрона мины погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала мобильную связь. Об этом 4 апреля в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Один из монтеров погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Но прибывшая им на помощь «скорая» сама попала под удар дронов. Лишь чудом медики не пострадали, тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал», — написал он.

Алексеенко добавил, что, пока беспилотники не давали доставить раненых в больницу, умер еще один молодой монтер. Председатель правительства Херсонской области подчеркнул, что выжил только бригадир, но он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в этот день Алексеенко сообщал, что при ударе со стороны украинских военных по грузовику, который вез продукты и воду в магазин села Бабино, погибли два человека. Он отметил, что, после того как на место происшествия прибыли сельчане, чтобы оказать помочь, ВСУ атаковали и их.

Украинские войска пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».