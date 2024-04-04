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Bloomberg сообщило о сомнениях в НАТО в возможности создания фонда для Украины

Bloomberg: в НАТО сомневаются в возможности создания фонда помощи Киеву
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Фото: commons.wikimedia.org
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Некоторые страны НАТО сомневаются в осуществимости планов по созданию фонда на $100 млрд для помощи Украине на предстоящие пять лет. Об этом 4 апреля пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата.

«На встрече глав МИД альянса в Брюсселе некоторые страны выразили сомнения о перспективах поиска новых средств на предложенный генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом план, который предусматривает объединение взносов стран-союзниц на пять лет вперед», — указывает СМИ.

Источник отметил, некоторые страны придерживаются мнения: лучше пообещать меньшую сумму, однако ту, которую союзники «более вероятно могут себе позволить». Среди тех, кто отнесся скептически к предложению Столтенберга, были, в частности, представители Франции. Как отмечает Bloomberg, вероятнее всего, сумма средств, направляемых в гипотетический фонд, будет зависеть от валового внутреннего продукта (ВВП) конкретной страны.

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Ранее 4 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд, как и ряд других стран НАТО. Он отметил, что если НАТО одобрит пакет на €100 млрд на срок в пять лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере €10 млрд. По словам Сийярто, он был не единственным, кто выступил против создания фонда.

За день до этого, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Столтенберг тогда же заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

В свою очередь, газета Politico отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить для создания фонда. Некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны, подчеркивает СМИ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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