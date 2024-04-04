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Politico узнала о сомнениях министров стран НАТО насчет идеи фонда для Киева

Politico: министры стран НАТО «закатили глаза», узнав об идее фонда для Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить для создания фонда для Украины. Об этом 3 апреля сообщила газета Politico.

Издание со ссылкой на неназванного дипломата отметило, что после презентации этого плана некоторые министры закатили глаза, когда узнали о выделяемой в фонд сумме в $100 млрд, и задались вопросом о том, откуда она взялась.

«Опасно давать обещания, которые мы не можем сдержать», — сообщила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.

Газета подчеркнула, что некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны.

Также дипломаты дополнили, что обсуждение фонда находится на ранней стадии, поэтому генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг еще не назвал сумму, выделяемую Киеву.

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Накануне, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. В тот день Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

Комментируя заявление Столтенберга, политолог Богдан Безпалько заявил «Известиям», что предложение Североатлантического альянса может стать очередным шагом на пути к эскалации с РФ. По его словам, очевидно, что после поставок боеприпасов может последовать обязательная передача техники, обязательное направление советников и воинских контингентов, что в концов концов может привести уже к открытому противостоянию между странами — участницами НАТО и Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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