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Сюжет:

Латвия подтвердила план НАТО создать фонд для оплаты поставок оружия Украине

Кариньш: НАТО хочет создать фонд на $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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НАТО собирается создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Об этом 3 апреля заявил журналистам глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

«Средства поступят от участниц альянса. Я думаю, это очень важное предложение генерального секретаря», — заявил он по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе. Трансляция его пресс-подхода велась на сайте НАТО.

Кариньш добавил, что распределение размера финансирования будет определяться долей ВВП, которую та или иная страна выделяет на помощь. По его словам, правительство Латвии планирует потратить 0,25% ВВП в 2024 году на поддержку Киева.

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2 апреля агентство Bloomberg сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса предложит создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. При этом подчеркивается, что официальных подтверждений этой информации от альянса пока нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками организации. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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