Политолог назвал обязательные поставки НАТО оружия Киеву шагом к эскалации

Предложение НАТО сделать военные поставки Украине обязательными, а не добровольными может стать очередным шагом на пути к эскалации с РФ. Об этом «Известиям» 3 апреля заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя заявление об этом генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Устав не предусматривает ни обязательных поставок, ни каких-либо иных, то есть это в целом может быть решением руководства альянса, которое призовет или сделает обязательным подобного рода поставки для всех тех стран, которые в этом военном блоке принимают участие. Но несомненно, что это может быть очередным шагом на пути к эскалации между НАТО и РФ», — считает Безпалько.

По словам политолога, очевидно, что после поставок боеприпасов может последовать обязательная передача техники, обязательное направление советников и воинских контингентов, что в концов концов может привести уже к открытому противостоянию между странами-участницами военно-политического блока и РФ.

Ранее, 3 апреля, газета Politico писала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. Издание добавило, что таким образом военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в Евросоюзе и США.

За день до этого СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от организации не было, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.