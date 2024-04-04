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В Венгрии выступили против создания фонда военной помощи Киеву странами НАТО

Сийярто: Венгрия выступает против создания фонда НАТО для помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд, как и ряд других стран НАТО. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами их стран альянса в Брюсселе.

«Если НАТО одобрит пакет на €100 млрд на срок в 5 лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере €10 млрд. И я еще раз хочу повторить, что для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

По словам Сийярто, он был не единственным, кто выступил против создания фонда. При этом другие страны, в числе которых одно из крупных государств НАТО, также раскритиковали эту идею с финансовой точки зрения.

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Накануне, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. В тот день Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

В тот же день газета Politico сообщило, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить для создания фонда. Газета подчеркнула, что некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны.

Комментируя заявление Столтенберга, политолог Богдан Безпалько заявил «Известиям», что предложение Североатлантического альянса может стать очередным шагом на пути к эскалации с РФ. По его словам, очевидно, что после поставок боеприпасов может последовать обязательная передача техники, обязательное направление советников и воинских контингентов, что в концов концов может привести уже к открытому противостоянию между странами — участницами НАТО и Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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