Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства. Главное
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля выступил в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства. Глава кабмина рассказал о социальных программах, приоритетах российской экономики, а также прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» и инициативы по вопросам миграции. «Известия» собрали ключевые тезисы выступления.
О преодолении торговой блокады Запада
Мишустин подчеркнул, России удалось преодолеть торговую блокаду, организованную Западом. Москва значительно увеличила товарооборот с дружественными государствами.
«Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад», — рассказал Мишустин.
Он добавил, что на данный момент торговля России с дружественными странами является приоритетным направлением. В то же время власти работают над повышением доверия к российскому рынку для увеличения притока внутренних и зарубежных инвесторов.
О перспективах российской экономики
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что важным для России остается достижение финансового суверенитета. В качестве ключевых условий он обозначил макроэкономическую стабильность, сбалансированность и устойчивость бюджета.
Мишустин указал, что в прошлом году доходы федерального бюджета превысили показатель 2022 года почти на 5%. А валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран.
«Высокие темпы прироста ВВП сохраняются и в начале текущего года», — добавил премьер.
Об отечественном автопроме
Большое развитие получил отечественный автопром. Мишустин рассказал, что в 2023 году объем выпуска автомобилей увеличился на 16%, что стало возможным благодаря запуску ряда новых заводских площадок.
«Выпуск автомобилей всех типов увеличился увеличился на 16% и составил сейчас свыше 700 тыс. машин, включая полмиллиона легковых», — сказал он.
Помимо этого, Мишустин сообщил о выросшем на 25% объеме выпуска грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта. Увеличился «на пятую часть» и объем промышленного производства в сфере авиастроения, а в самом секторе была проделана работа по переходу на отечественные «наукоемкие материалы и изделия».
Мишустин также сообщил, что вскоре в России может появиться неплохой электромобиль собственного производства, а также рассказал о планах увеличить производство гражданских вертолетов на 30% в 2024 году. Кроме того, В России планируется обновить не менее 75 аэропортов за шесть лет.
О росте зарплат и страховых пенсий
Среди других положительных преобразований глава правительства указал на рост зарплат и страховых пенсий россиян. Так, в прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%.
«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. Повысили их и на 2024 год», — сказал он.
Около 190 млрд рублей было выделено на увеличение зарплат бюджетников. В 2023 году данное решение затронуло более 5 млн работников: педагогов, врачей, ученых, специалистов социальной и культурной сфер.
О мерах поддержки семей с детьми
В Год семьи, объявленный главой государства, будут совершенствоваться меры для родителей с детьми. Особая забота, по словам Мишустина, будет уделяться многодетным семьям, расширятся возможности и для молодых людей, которые уже совсем скоро станут определять будущее России.
Особый акцент премьер сделал на программе льготной ипотеки. Он напомнил, что в 2023 году программа семейной ипотеки была расширена на семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Улучшить свои жилищные условия с помощью льготных кредитов смогли около 1 млн семей.
Также он добавил, что активно вводится новое жилье: в прошлом году возведено свыше 110 млн кв. м, это стало рекордом за всю историю России. Мишустин подчеркнул, что строительная отрасль за год показала рост около 8%.
О мерах поддержки участников СВО
Председатель правительства заявил, что в центре внимания кабмина также находится поддержка военных, которые сражаются в зоне специальной военной операции (СВО).
«Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда находится в центре внимания правительства. И, конечно же, все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены», — сказал Мишустин.
В частности он сообщил, что участников СВО освободят от налога на имущество.
«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество. Но важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно», — подчеркнул он.
О теракте в «Крокусе» и мигрантах
Премьер не обошел стороной и трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, унесшую жизни более 140 человек. Мишустин выразил уверенность в том, что все виновники теракта понесут наказание. Также он подчеркнул, что это преступление является чудовищным.
Говоря о предложениях скорректировать миграционную политику, Мишустин заявил, что считает стремления принять дополнительные решения по этому вопросу вполне понятными и справедливыми. Однако изменения в миграционную политику, по его словам, должны быть согласованными и учитывать позицию правоохранителей.
«Это те службы, которые реализовывают принятые решения и отвечают за результат. Поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной», — подчеркнул он.
Накануне, 2 апреля, Мишустин провел итоговое совещание по подготовке к отчету с участием министров и вице-премьеров. Премьер рассказал, что в ходе мероприятия представит доклад о мерах, которые были приняты правительством за год, в первую очередь по поручениям президента страны Владимира Путина. «Известия» вели прямую трансляцию выступления.