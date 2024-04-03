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Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства. Главное

«Известия» собрали ключевые тезисы выступления Мишустина в Госдуме
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля выступил в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства. Глава кабмина рассказал о социальных программах, приоритетах российской экономики, а также прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» и инициативы по вопросам миграции. «Известия» собрали ключевые тезисы выступления.

О преодолении торговой блокады Запада

Мишустин подчеркнул, России удалось преодолеть торговую блокаду, организованную Западом. Москва значительно увеличила товарооборот с дружественными государствами.

«Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад», — рассказал Мишустин.

Он добавил, что на данный момент торговля России с дружественными странами является приоритетным направлением. В то же время власти работают над повышением доверия к российскому рынку для увеличения притока внутренних и зарубежных инвесторов.

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О перспективах российской экономики

В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что важным для России остается достижение финансового суверенитета. В качестве ключевых условий он обозначил макроэкономическую стабильность, сбалансированность и устойчивость бюджета.

Мишустин указал, что в прошлом году доходы федерального бюджета превысили показатель 2022 года почти на 5%. А валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран.

«Высокие темпы прироста ВВП сохраняются и в начале текущего года», — добавил премьер.

Об отечественном автопроме

Большое развитие получил отечественный автопром. Мишустин рассказал, что в 2023 году объем выпуска автомобилей увеличился на 16%, что стало возможным благодаря запуску ряда новых заводских площадок.

«Выпуск автомобилей всех типов увеличился увеличился на 16% и составил сейчас свыше 700 тыс. машин, включая полмиллиона легковых», — сказал он.

Помимо этого, Мишустин сообщил о выросшем на 25% объеме выпуска грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта. Увеличился «на пятую часть» и объем промышленного производства в сфере авиастроения, а в самом секторе была проделана работа по переходу на отечественные «наукоемкие материалы и изделия».

Мишустин также сообщил, что вскоре в России может появиться неплохой электромобиль собственного производства, а также рассказал о планах увеличить производство гражданских вертолетов на 30% в 2024 году. Кроме того, В России планируется обновить не менее 75 аэропортов за шесть лет.

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О росте зарплат и страховых пенсий

Среди других положительных преобразований глава правительства указал на рост зарплат и страховых пенсий россиян. Так, в прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%.

«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. Повысили их и на 2024 год», — сказал он.

Около 190 млрд рублей было выделено на увеличение зарплат бюджетников. В 2023 году данное решение затронуло более 5 млн работников: педагогов, врачей, ученых, специалистов социальной и культурной сфер.

О мерах поддержки семей с детьми

В Год семьи, объявленный главой государства, будут совершенствоваться меры для родителей с детьми. Особая забота, по словам Мишустина, будет уделяться многодетным семьям, расширятся возможности и для молодых людей, которые уже совсем скоро станут определять будущее России.

Особый акцент премьер сделал на программе льготной ипотеки. Он напомнил, что в 2023 году программа семейной ипотеки была расширена на семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Улучшить свои жилищные условия с помощью льготных кредитов смогли около 1 млн семей.

Также он добавил, что активно вводится новое жилье: в прошлом году возведено свыше 110 млн кв. м, это стало рекордом за всю историю России. Мишустин подчеркнул, что строительная отрасль за год показала рост около 8%.

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О мерах поддержки участников СВО

Председатель правительства заявил, что в центре внимания кабмина также находится поддержка военных, которые сражаются в зоне специальной военной операции (СВО).

«Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда нахо­дится в центре внимания правитель­ства. И, конечно же, все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены», — сказал Мишустин.

В частности он сообщил, что участников СВО освободят от налога на имущество.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество. Но важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно», — подчеркнул он.

О теракте в «Крокусе» и мигрантах

Премьер не обошел стороной и трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, унесшую жизни более 140 человек. Мишустин выразил уверенность в том, что все виновники теракта понесут наказание. Также он подчеркнул, что это преступление является чудовищным.

Говоря о предложениях скорректировать миграционную политику, Мишустин заявил, что считает стремления принять дополнительные решения по этому вопросу вполне понятными и справедливыми. Однако изменения в миграционную политику, по его словам, должны быть согласованными и учитывать позицию правоохранителей.

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«Это те службы, которые реализовывают принятые решения и отвечают за результат. Поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной», — подчеркнул он.

Накануне, 2 апреля, Мишустин провел итоговое совещание по подготовке к отчету с участием министров и вице-премьеров. Премьер рассказал, что в ходе мероприятия представит доклад о мерах, которые были приняты правительством за год, в первую очередь по поручениям президента страны Владимира Путина. «Известия» вели прямую трансляцию выступления.

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