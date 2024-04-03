Мишустин указал на необходимость своевременной помощи от государства участникам СВО

Помощь государства участникам специальной военной операции (СВО) должна оказываться своевременно и в полном объеме. Об этом в среду, 3 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«По поручению президента [России Владимира Путина] снизим для наших защитников финансовую нагрузку и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим», — сказал он.

Председатель правительства России уточнил, что поддержка военных, которые сражаются в зоне спецоперации, а также их родных и близких всегда находится в центре внимания кабмина. Все решения главы государства будут выполнены, заверил Мишустин.

«Для решения социальных вопросов бойцов и их родных создан фонд «Защитники Отечества». В каждом регионе его сотрудники помогают восстановить документы, получить лекарства и медицинские изделия, пройти профессиональное обучение и трудоустроиться», — добавил премьер-министр.

15 марта российский лидер поручил правительству РФ внести изменения в законодательство для освобождения военнослужащих СВО от процентов по кредитам на время кредитных каникул. Кроме того, глава государства поручил до 15 апреля внести правки в закон, которые освободят участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество.

Ранее, 18 февраля, Мишустин рассказал, что правительство направит грант в размере 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества» для содействия в решении жизненных ситуаций участников спецоперации на Украине и их семей.

С 1 февраля 2024 года в России повысили различные социальные пособия и выплаты, которые ежегодно получают федеральные льготники — инвалиды, ветераны ВОВ и спецоперации, обладатели боевых наград и другие. Это касается и стоимости набора социальных услуг, благодаря которому льготники могут бесплатно получать лекарства и ездить на оздоровительный отдых. Стоимость набора социальных услуг (НСУ) повысилась на 7,4% из-за прогнозируемой инфляции. Если в 2023-м НСУ для одного человека оценивался в 1469 рублей, то в текущем году — 1579 рублей.

До этого, 6 января, президент встретился с семьями погибших в спецоперации военных. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.