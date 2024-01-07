Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылет рейса из Сочи в Петербург задержали из-за хулигана на борту
Происшествия
Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Мир
Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Общество
Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Спорт
В «Спартаке» опровергли угрозу экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Общество
Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
Регулятор США приостановит эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9

Путин заверил семьи погибших в СВО военных в поддержке со стороны государства

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин во время встречи 6 января с семьями погибших в спецоперации военных заверил их в поддержке со стороны государства.

Он отметил, что его встреча с семьями погибших военнослужащих будет сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

«Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причем на всех уровнях, чтобы это было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», — сказал президент.

Также Путин указал, что «жизнь сложна, многообразна» и часто возникают случаи, когда необходима поддержка со стороны.

Российский президент поздравил семьи военных с Рождеством и пожелал всего самого доброго. Он подчеркнул, что в преддверии праздника не будет «говорить об очень тонких, тяжелых вещах», касающихся семей, приглашенных в Ново-Огарево, однако сказал, что «мы всегда будем рядом с вами».

Путин призвал уделять особое внимание семьям военнослужащих
На встрече с президентом губернатор Псковской области рассказал о попытках стран ЕС устроить гуманитарный кризис на границе

Ранее, 6 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничных ужин. Также стало известно, что российский президент встретит Рождество вместе с семьями погибших военных на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024