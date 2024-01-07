Путин заверил семьи погибших в СВО военных в поддержке со стороны государства

Президент РФ Владимир Путин во время встречи 6 января с семьями погибших в спецоперации военных заверил их в поддержке со стороны государства.

Он отметил, что его встреча с семьями погибших военнослужащих будет сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

«Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причем на всех уровнях, чтобы это было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», — сказал президент.

Также Путин указал, что «жизнь сложна, многообразна» и часто возникают случаи, когда необходима поддержка со стороны.

Российский президент поздравил семьи военных с Рождеством и пожелал всего самого доброго. Он подчеркнул, что в преддверии праздника не будет «говорить об очень тонких, тяжелых вещах», касающихся семей, приглашенных в Ново-Огарево, однако сказал, что «мы всегда будем рядом с вами».

Ранее, 6 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничных ужин. Также стало известно, что российский президент встретит Рождество вместе с семьями погибших военных на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.