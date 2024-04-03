Мишустин отметил рост ненефтегазовых доходов РФ на 25% в 2023 году
Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли на четверть, заявил 3 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Ненефтегазовые доходы выросли на четверть», — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что самым важным стало то, что российская экономика становится менее зависимой от экспорта сырья.
Также он указал, что доходы федерального бюджета в прошлом году превысили показатель 2022 года почти на 5%.
«В целом доходы федерального бюджета превысили 29 трлн рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — добавил премьер-министр.
Ранее, 13 марта, президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что рассчитывает на то, что экономика РФ продолжит развиваться и будет еще более технологичной и основанной на современных достижениях науки и техники.
7 марта Минфин сообщил, что по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе – феврале 2024 года составил 5,025 трлн рублей, что на 58,8% выше объема поступления за аналогичный период прошлого года.