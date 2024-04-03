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Мишустин сообщил об увеличении выпуска автомобилей в РФ на 16% в 2023 году

Мишустин: объем выпуска автомобилей увеличился на 16% в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Выпуск автомобилей в РФ в 2023 году увеличился на 16% — до 700 тыс. ед. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выпуск автомобилей всех типов увеличился увеличился на 16% и составил сейчас свыше 700 тыс. машин, включая полмиллиона легковых, что, кстати, стало возможным, благодаря запуску ряда новых заводских площадок», — сказал он на выступлении с отчетом в Госдуме.

Кроме того, Мишустин сообщил, что промышленное производство по итогам 2023 года в России выросло на 3,5%, «превзойдя даже самые смелые прогнозы». Главным драйвером стал обрабатывающий сектор, он прибавил 7,5%, что является рекордом за последние 10 лет. Кроме того, по словам премьера, увеличилась до 13% и доля отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП).

Он также сообщил о планах увеличить производство гражданских вертолетов на 30% в 2024 году. При этом объем промышленного производства в сфере авиастроения увеличился «на пятую часть», а в самом секторе была проделана работа по переходу на отечественные «наукоемкие материалы и изделия». Помимо этого, Мишустин сообщил и о выросшем на 25% объеме выпуска грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта.

Новая высота: продажи машин в 2023 году выросли на 69%
Россияне пробрели больше миллиона новых автомобилей

Ранее, 20 марта, аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в прошлом году российские автозаводы в общей сложности произвели 730,4 тыс. единиц автомобильной техники, почти половина (48%) от всех машин была собрана на АвтоВАЗе. Таким образом, в 2023 году почти каждый второй автомобиль в нашей стране сошел с конвейера АвтоВАЗа.

До этого, 15 января, вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 млн единиц. Российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%. Мантуров 25 декабря также заявил, что российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется. По его словам, речь идет о совместном производстве с китайскими партнерами.

До этого, 7 декабря, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал «Известиям» о планах компании увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. единиц в год. Он добавил, что в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.

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