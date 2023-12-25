Глава Минпромторга заявил о втором шансе для российского автопрома

Российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. <…> Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Глава Минпромторга добавил, что китайский автопром является одним их мировых лидеров, внутренний рынок КНР составляет около 30 млн авто. По словам Мантурова, возрождается российская отрасль автокомпонентов. Кроме того, страна открыла рынок для многих автопроизводителей: западных, японских и южнокорейских. Уровень локализации по некоторым моделям машин на конец 2021 года достиг почти 80%.

«Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов», — указал он.

Ранее, 7 декабря, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал «Известиям» о планах компании увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. ед. в год. Он добавил, что в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.

4 декабря сообщалось, что в ноябре 2023 года АвтоВАЗ продал 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.