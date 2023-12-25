Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Общество
Около 2 тыс. детей за два дня поучаствовали в квесте в Музее Победы
Экономика
Путин дал право правительству обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Сербии привлекли к ответственности 38 человек за участие в беспорядках
Политика
Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента от «Новых людей»
Мир
BI предположил создание военного союза РФ и КНР для победы над США
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Мир
ВОЗ назвала Молдавию самой пьющей страной мира
Мир
В Верховной раде анонсировали новые ограничения для покинувших страну украинцев
Спорт
ISU уличил судью из США в завышении оценок американским фигуристкам
Общество
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей

Глава Минпромторга заявил о втором шансе для российского автопрома

Мантуров: российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. <…> Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Глава Минпромторга добавил, что китайский автопром является одним их мировых лидеров, внутренний рынок КНР составляет около 30 млн авто. По словам Мантурова, возрождается российская отрасль автокомпонентов. Кроме того, страна открыла рынок для многих автопроизводителей: западных, японских и южнокорейских. Уровень локализации по некоторым моделям машин на конец 2021 года достиг почти 80%.

«Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов», — указал он.

Долгий путь: китайские автомобили преподносят владельцам сюрпризы
Насколько подходят машины из КНР для российских условий

Ранее, 7 декабря, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал «Известиям» о планах компании увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. ед. в год. Он добавил, что в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.

4 декабря сообщалось, что в ноябре 2023 года АвтоВАЗ продал 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023