Иностранное дело: Путин поручил МВД обновить подходы к миграционной политике

Россия доберется до конечных заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» — следствие установит все звенья цепочки причастных к преступлению. Об этом Владимир Путин заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Главной целью теракта, по мнению президента, стала попытка расколоть РФ на национальной почве. На этом фоне правоохранительные органы не должны допустить роста ксенофобии. Однако ведомству всё же предстоит обновить подходы к миграционной политике , поскольку часто именно сообщество нелегальных переселенцев становится питательной средой для экстремистской деятельности, считает президент. Кроме того, из-за негативной динамики МВД необходимо усилить борьбу с киберпреступностью и наркотрафиком. Какой ущерб фиксируется от правонарушений в области IT и что ждет полицейских в новых регионах — в материале «Известий».

В России нельзя допустить межнациональной розни после теракта

Владимир Путин 2 апреля принял участие в заседании коллегии МВД. Правоохранители вместе с другими силовыми ведомствами ведут расследование теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Предстоит установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки вплоть до конечных «преступных бенефициаров этого злодеяния» , подчеркнул президент.



— Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также в этой профессиональной среде — можно сказать, и вы это хорошо знаете — нет надёжной агентуры. Там делают за деньги всё что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Так же всё легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся , — заявил Владимир Путин.



Сейчас идет комплексная оценка действий всех органов, служб и организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл», добавил президент. Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на объектах транспорта в 2023 году снизилось, и это в том числе позволит вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей.

Десятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода перед началом заседания Басманного суда по избранию ему меры пресечения Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

— Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным , — сказал президент.

Главная цель организаторов этого преступления — добиться раскола России изнутри, посеять раздор, панику, распри и ненависть в стране. На этом фоне нельзя допустить, чтобы эти трагические события спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии . Тем не менее питательная среда для такой экстремистской деятельности — это во многих случаях нелегальная миграция, заявил президент. Для приезжих решающими принципами должны стать уважение традиций, знание истории и языка , подчеркнул он.



— Начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем: прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка , — отметил Владимир Путин, добавив, что порой годами не могут получить гражданство и некоторые наши соотечественники.





Сегодня правоохранительным органам необходимо глубоко и кардинально обновить подходы к миграционной политике . Для этого им предстоит подготовить перечень первоочередных решений — нужны, в частности, современные цифровые электронные базы биометрических данных. Чтобы купировать риски незаконной миграции, существующих недостаточно.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в минувшем году из России было выдворено около 110 тыс. нелегальных мигрантов. Это на 65% больше, чем в 2022-м. Также по итогам года зафиксировано определенное снижение числа совершенных иностранцами преступлений, в том числе убийств — на 18%, краж — на 14%, грабежей — на 32%, разбоев — на 22% .

— Выступление президента было более жестким, чем даже после теракта. Он сделал акцент на главном — люди, которые не признают наших традиций, правил поведения, приезжать не должны, — отметил в беседе с «Известиями» член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

По его словам, МВД по итогам заседания коллегии может усилить контроль въезда и пребывания иностранцев на территории России . 1 апреля стало известно о том, что министерство завершило работу над законопроектом об ужесточении государственного контроля в сфере миграции. Закон обяжет иностранцев сдавать биометрические данные и сократит срок их пребывания в стране до 90 дней в год (сейчас — в течение полугода).



Владимир Путин также призвал наращивать готовность всех служб правоохранительных органов к чрезвычайным ситуациям. Особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства поблагодарил сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу, поскольку им приходится вступать в столкновение не только с криминалом, но и с диверсионными группами противника .

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По словам сенатора от ДНР Натальи Никоноровой, правоохранительные органы в республике действительно сталкиваются с большим количеством дополнительных сложностей. Однако, учитывая военное положение, постоянные обстрелы и риски диверсий, уровень безопасности в регионе сегодня максимально высокий, сказала она «Известиям».





Несмотря на то что одной из важнейших задач в Донбассе и Новороссии остается защита граждан от криминальных угроз, полицейские не должны допустить легализации диверсантов в новых российских регионах — для этого им предстоит провести тщательный подомовой обход городов и поселков , подчеркнул президент.

Будет продолжена работа и по выдаче российских паспортов жителям новых регионов. Их, по данным Владимира Путина, уже получили более 3,2 млн человек.

В РФ выросло число преступлений в сфере IT

На заседании коллегии обсуждались и пробелы в работе правоохранительных органов, устранение которых требует особого внимания. В частности, есть вопросы к показателю раскрываемости преступлений, поскольку в прошлом году увеличилось число тяжких и особо тяжких . Владимир Путин подчеркнул, что на эту негативную тенденцию «надо оперативно реагировать». Необходимо повысить эффективность работы и участковых полицейских.

Кроме того, в РФ на 4,5% выросло число ДТП: в прошлом году погибло 14,5 тыс. человек, а 166,5 тыс. получили ранения . По мнению президента, обновление автомагистралей в стране должно обязательно сопровождаться повышением безопасности. Для этого ГИБДД также должна внедрить передовые технологии и новые способы организации движения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Совершенствовать механизмы необходимо и в борьбе с киберпреступностью, поскольку число правонарушений с использованием IT в России выросло на 30% . Их количество достигло 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд рублей. При этом МВД в 2023 году выявило свыше 100 тыс. лиц, совершивших такие преступления.

В РФ также увеличивается уровень потребления тяжелых и опасных синтетических наркотиков. Правоохранители планируют активизировать работу по выявлению мест их производства, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли. Министерство внутренних дел уже взяло на контроль 56 новых веществ, потенциально являющихся наркотиками.

Важнейшей задачей остается и борьба с коррупцией. В прошлом году удалось пресечь деятельность лиц, причастных к хищению бюджетных средств на 210 млн рублей.

В целом президент считает, что нерешенных проблем остается еще много, при этом проделана большая работа.

Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Ситуация в сфере безопасности осложняется, в том числе из-за происходящего противостояния России и Запада на международной арене . Хотя Владимир Путин уверен, что «недоброжелатели» начали действовать против интересов РФ задолго до начала нынешней эскалации.

— После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России , то есть доразвалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию. И подчинить всё, что останется, своим геополитическим интересам. Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом президент и Верховный главнокомандующий, — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он намекнул, кого стоит относить к «недоброжелателям» и почему, собственно, политические элиты этих стран постоянно предпринимают антироссийские шаги.

— Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона — таких исторических примеров очень много, и, как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется, — продолжил глава РФ.

Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В стороне, разумеется, не могли остаться и элиты Соединенных Штатов, о которых, по всей видимости, говорил президент.

— А кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы и так далее, сделать это в том числе и за счет России после ее возможного ограбления, — добавил Владимир Путин.