Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства. Трансляция

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 3 апреля, выступает в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В заседании принимают участие члены правительства. Планируется, что после выступления премьер ответит на вопросы депутатов.

За день до этого, 2 апреля, Мишустин провел итоговое совещание по подготовке к отчету. На нем присуствовали вице-премьеры и главы министерств. На совещании премьер рассказал, что в ходе отчета представит доклад о мерах, которые были приняты за год по ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям президента страны Владимира Путина.