Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль

В России может появиться неплохой собственный электромобиль, и в этом направлении уже видны результаты. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

Он отметил, что для осуществления задуманного необходима соответствующая инфраструктура, на что правительство выделяет денежные средства.

«У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого. Использовать всячески возможность нашей промышленности для создания инфраструктуры так просто не получится», — указал премьер-министр.

По данным Мишустина, правительство уже запустило производство зарядных станций, выделив на это в 2022–2023 годах на 1151 станцию более 2 млрд рублей. В 2024 году выделено уже 3,7 млрд рублей на 1337 зарядных станций.

До этого, 27 марта, Мишустин распорядился ввести в эксплуатацию в России около 6,1 тыс. зарядных станций в 2025–2026 годах. Он также поручил Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину обеспечить сохранение параметров субсидирования затрат регионов на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта в рамках реализации инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

Ранее, 26 января, директор по взаимодействию с органами государственной власти российской компании «Кама» Анатолий Кияшко рассказывал, что они получили 105 тыс. предзаказов на электромобиль «Атом». Около 70% предзаказов приходится на бизнес-сегмент.

После, 6 февраля, АО «Кама» представила обновленный дизайн электрокара «Атом», который планируется запустить в производство в 2025 году. Создатели электромобиля внесли изменения в экстерьер с целью улучшения аэродинамических характеристик и управляемости, снижения уровня шума в салоне и загрязняемости кузова, а также увеличения запаса хода.

Электромобиль «Атом» впервые был представлен в мае 2023 года. Серийное производство планируется запустить в 2025 году на столичном заводе «Москвич». Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за семь секунд, запас хода на одном заряде составит около 500 км. Машина будет оснащена электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.), в длину электрокар достигает 3995 мм.