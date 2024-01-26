Компания «Кама» получила 105 тыс. предзаказов на электрокар «Атом»

Российская компания «Кама» получила 105 тыс. предзаказов на электромобиль «Атом», старт производства которого намечен на 2025 год. Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко.

По его словам, около 70% предзаказов на новый электромобиль приходится на бизнес-сегмент.

«На текущий момент 105 тыс. забронированных предзаказов для B2B и B2C клиентов. В большей степени для B2B, но показывает спрос обоих направлений», — сказал Кияшко в Казани в рамках стратегической сессии в целях выработки ключевых направлений развития субъектов РФ.

Сейчас «Кама» ведет переговоры с крупными игроками рынка каршеринга и такси, наибольший интерес к «Атому» проявляют заказчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, рассказал Кияшко. В 2024 году компания планирует привлечь из различных источников более 30 млрд рублей, в том числе на разработку и внедрение операционной системы «Атом ОС».

Электромобиль «Атом» впервые был представлен в мае 2023 года. Его серийное производство планируется запустить в 2025 году на столичном заводе «Москвич». Электромобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд, запас хода на одном заряде составит около 500 км.

2 августа прошлого года сообщалось, что «Кама» начала принимать заказы на электромобили. Размер предоплаты составляет 7 тыс. рублей. Отмечалось, что платеж возвратный, то есть предзаказ можно отменить в любой момент.