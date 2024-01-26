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Компания «Кама» получила 105 тыс. предзаказов на электрокар «Атом»

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Фото: РИА Новости/пресс-служба «Атом»
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Российская компания «Кама» получила 105 тыс. предзаказов на электромобиль «Атом», старт производства которого намечен на 2025 год. Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко.

По его словам, около 70% предзаказов на новый электромобиль приходится на бизнес-сегмент.

«На текущий момент 105 тыс. забронированных предзаказов для B2B и B2C клиентов. В большей степени для B2B, но показывает спрос обоих направлений», — сказал Кияшко в Казани в рамках стратегической сессии в целях выработки ключевых направлений развития субъектов РФ.

Сейчас «Кама» ведет переговоры с крупными игроками рынка каршеринга и такси, наибольший интерес к «Атому» проявляют заказчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, рассказал Кияшко. В 2024 году компания планирует привлечь из различных источников более 30 млрд рублей, в том числе на разработку и внедрение операционной системы «Атом ОС».

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Электромобиль «Атом» впервые был представлен в мае 2023 года. Его серийное производство планируется запустить в 2025 году на столичном заводе «Москвич». Электромобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд, запас хода на одном заряде составит около 500 км.

2 августа прошлого года сообщалось, что «Кама» начала принимать заказы на электромобили. Размер предоплаты составляет 7 тыс. рублей. Отмечалось, что платеж возвратный, то есть предзаказ можно отменить в любой момент.

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