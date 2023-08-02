В России стартовали предзаказы на отечественный электромобиль Atom

Российский стартап «Кама» начал принимать заказы на отечественный электромобиль Atom. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Размер предоплаты составляет 7 тыс. рублей. Примечательно, что этот платеж ― возвратный, то есть предзаказ можно отменить в любой момент.

«Мы открываем предзаказ первых Atom. Уже можно получить цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 году одним из первых», — сообщают представители стартапа.

Габариты электрокара: 3995 мм ― длина, 1780 мм ― ширина, 1615 мм ― высота. В разработке аккумуляторной батареи емкостью до 77 кВт⋅ч и электропривода оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Например, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 с.

В серийное производство Atom планируют запустить в 2025 году. Проект позиционируется как российский, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, турецкие и китайские компании.

Ранее, 31 августа, стало известно, что российский производитель АвтоВАЗ рассматривает создание особых модификаций для стран Африки, в том числе праворульные автомобили.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, в ходе саммита Россия – Африка представители бизнеса южноафриканских государств выразили желание импортировать Lada.