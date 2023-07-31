АвтоВАЗ может разработать модифицированные Lada для африканских стран

Российский производитель АвтоВАЗ рассматривает создание особых модификаций для стран Африки, в том числе праворульные автомобили. Об этом сообщает глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По словам Соколова, в ходе саммита Россия – Африка представители бизнеса южноафриканских государств выразили желание импортировать Lada.

«Но тем не менее Niva с правым рулем ― в ЮАР и большинстве стран юга Африканского континента левостороннее движение ― уже давно не производятся. Мы посмотрим, может быть, и этот продукт мы тоже возродим, если спрос будет достаточно стабильным, а бизнес-модель будет эффективной для АвтоВАЗа», ― приводит слова главы АвтоВАЗа «РИА Новости».

Также Соколов отметил, что разработка экспортных Lada может занять продолжительное время в силу требований по безопасности автомобилей, что подразумевает вовлечение больших ресурсов «со стороны нашего инжиниринга, инжиниринга наших партнеров», в то время как российский автопроизводитель сейчас прикладывает максимальные усилия к скорейшему восстановлению и локализации отечественной компонентной базы.

Ранее, 31 июля, АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после трехдневного корпоративного отпуска. Перерыв продлился с 26 до 30 июля. По словам производителя, на июль была перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.