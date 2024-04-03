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Мишустин заявил о преодолении Россией торговой блокады Запада

Мишустин: России удалось преодолеть торговую блокаду, организованную Западом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Попытки Запада устроить торговую блокаду России провалились, Москва значительно увеличила товарооборот с дружественными государствами. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад», — рассказал Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

Торговля России с дружественными странами является на данный момент приоритетным направлением, подчеркнул он. Премьер-министр также отметил, что после снижения товарооборота с Евросоюзом (ЕС) доля дружественных РФ стран в нем выросла до 77%. В числе государств, с которыми России удалось увеличить торговлю, оказались Китай, Индия, Турция, Белоруссия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), страны Африки и Латинской Америки.

В ходе заседания Госдумы Мишустин также затронул вопрос финансового суверенитета страны. Он отметил, что ключевым условием для его достижения является обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости российского бюджета.

Мишустин также рассказал, что власти РФ работают над повышением доверия к рынку РФ и возобновлением притока зарубежных капиталов, а также рассчитывают на активность внутренних инвесторов.

Ранее, 3 апреля, Мишустин заявил о том, что российская экономика имеет все предпосылки для того, чтобы войти в топ-4 в мире. Рассуждая о ситуации в экономике, министр подчеркнул, что, по предварительной оценке Росстата, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%, что в среднем выше показателей развитых стран. Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%.

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31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб сообщило, что Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20. Российская экономика выросла на 3,6%. Лидером стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2 до 7,3%. Далее следует Китай с 5,2%, затем Индонезия с 5,1%.

Комментируя это, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил «Известиям», что российская экономика усиливает свою конкурентоспособность относительно в первую очередь западных стран, европейских стран. Он отметил, что у России дешевле ресурсы, сырье, энергетические товары и энергия, поэтому российские товары становятся более конкурентоспособными на мировых рынках.

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