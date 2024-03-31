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СМИ сообщили о вхождении России в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

«РИА Новости»: Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20, сообщает 31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб.

Российская экономика выросла на 3,6%.

Лидером стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2% до 7,3%. Далее следует Китай с 5,2%, затем Индонезия с 5,1%.

На четвертом месте оказалась экономика Турции с 4,5%.

Среди стран G20 темпы экономического роста ускорились у США: с 1,8% в 2022 году до 2,5% в 2023-м. Также экономика до 1,9% выросла у Японии.

В других странах группы он замедлился. При этом лидером стала Великобритания, где рост экономики упал в 43 раза и составил 0,1%.

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Ранее, 28 марта, сообщалось, что в топ самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в 2023 году вошли интернет-торговля (e-commerce), реклама, туризм. Индекс здоровья российского бизнеса по итогам года он составил 61,5 балла из 100.

При этом 22 марта глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что инвестиционная активность в РФ находится на рекордном уровне. По ее словам, индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в ключевых отраслях России должен вырасти на 70% к 2030 году. По его словам, за девять месяцев 2023 года при плане на год в 15,1% их прирост составил 26,6%. Он назвал важной возможность граждан инвестировать свои сбережения и получать дополнительные доходы.

1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ сосредоточена на развитии экономики. В первую очередь для президента России и всего руководства страны важны темпы роста реальных зарплат и реальных доходов населения.

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