Громадная розница: торговля России и Китая вышла на рекорд

Объем взаимной торговли России и Китая к концу 2023 года превысил намеченный показатель в $200 млрд , заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным, который находится с двухдневным визитом в Пекине. Председатель правительства РФ также обратил внимание на улучшения в инвестиционной сфере: всего на двусторонней основе реализуются проекты на сумму почти 20 трлн рублей. Самые важные заявления со встречи представители РФ и КНР — в материале «Известий» .

Россия и Китай нарастили торговлю с опережением

Во второй день официального визита в Пекин глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином . В российском кабмине заявили, что в повестке — обсуждение российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В центре внимания — развитие торгово-экономического сотрудничества и продвижение крупных совместных проектов в различных областях.

Как минимум одна из задач, которую ставило перед собой руководство двух стран, выполнена с опережением — стороны нарастили взаимную торговлю, объем которой к концу 2023 года превысил запланированные $200 млрд , заявил китайский лидер. По его словам, этот показатель уже достиг $218,28 млрд .

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— У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам , что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран, — так Си Цзиньпин охарактеризовал отношения между нашими странами.

По словам Михаила Мишустина, в этом году «торгово-экономического сотрудничество справилось с непростыми вызовами». В частности, хорошие результаты стороны продемонстрировали в инвестиционной сфере. « В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей или около 1,6 млрд юаней », — отметил российский премьер, добавив, что «более 90% платежей осуществляется в рублях и юанях».

Дедолларизация экономических отношений Москвы и Пекина — одно из главных достижений в межгосударственных отношениях: особый акцент на уходе от использования валют третьих стран при взаимных торговых операциях был сделан и на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая прошла в Пекине накануне, 19 декабря.

Китай также проявляет готовность к дальнейшему углублению сотрудничества: Си Цзиньпин уверен, что конструктивное развитие отношений двух стран отвечает их интересам.

— Поддержание и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор обеих стран , основанный на фундаментальных интересах наших народов. Китай поддерживает российский народ на выбранном им пути развития , — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, 20 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Более того, в Китае уверены: развитие и открытость КНР предоставят новые возможности для других стран, включая, конечно, Россию.

Москва «дорожит прочными культурными связями, которые объединяют Россию и Китай» , подтвердил позицию РФ Михаил Мишустин. «Завершились годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры. Развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов», — добавил председатель российского правительства.

Кроме того, премьер РФ выразил соболезнования в связи с гибелью более 100 человек во время землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай , которое произошло в ночь на 19 декабря.

— Знаю, что вы лично переживаете в связи с этой трагедией. По решению президента РФ Владимира Путина готовы помочь в ликвидации последствий землетрясения, если это потребуется нашим китайским друзьям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавших, — заявил Мишустин.

На встрече премьер-министр России также передал теплое приветствие и наилучшие пожелания от Владимира Путина.

Как прошла встреча глав правительств РФ и КНР

Михаил Мишустин прилетел в Пекин 19 декабря, в этот день прошла 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая . В рамках различных мероприятий он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также участвовал в переговорах с китайской стороной в расширенном составе.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, 19 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

С обеих сторон присутствовали представители министерств и других государственных служб, связанных с экономикой, финансами, транспортом, культурой, спортом, здравоохранением и так далее. Состав участников переговоров свидетельствует о широкой повестке двусторонних отношений. Действительно, ключевыми направлениями диалога стали развитие экономического, торгового культурного взаимодействия и других аспектов внешнеполитических связей России и Китая.

На переговорах Россия подтвердила свое стремление к дальнейшему углублению сотрудничества с КНР. Михаил Мишустин приветствовал активность китайского бизнеса на российском рынке, а также решение Госсовета КНР, которое упростило процедуру допуска товаров агропромышленного комплекса на китайский рынок .

Плотное сотрудничество РФ и КНР вызывает беспокойство в Европе и США , поскольку и Россию, и Китай Вашингтон представляет как своих геополитических оппонентов, а потому сближение позиций этих двух государств на Западе воспринимают как потенциальную угрозу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— У нас огромный прогресс в отношениях. В этом, конечно, большая роль геополитики, потому что резко ухудшились в последние годы отношения с США и Западом и у Китая, и у России. Произошел сначала обрыв связи с Западом, что привело к ускоренному росту товарооборота с КНР и переориентацией на китайский рынок. Важно отметить, что этот рост происходит на фоне замедления либо стагнации торговли Китая с его традиционными партнерами — США и ЕС . В этом году Россия стала самым быстрорастущим рынком для Китая. Если раньше мы на порядок отставали по товарообороту по сравнению со Штатами, то теперь, по итогам годам, видимо, будем уступать США всего лишь в 2,5-3 раза. КНР сама старается больше торговать с политически дружественными странами, чтобы укрепить свою безопасность, — рассказал «Известиями» китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.