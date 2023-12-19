Валютная обстановка: РФ и КНР во взаимных расчетах почти ушли от доллара

Китай и Россия подписали 10 документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран, которая прошла 19 декабря в Пекине . Основной темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества: Москва и Пекин уже практически полностью перешли на расчеты в рублях и юанях, развиваются отношения в сфере энергетики , предпринимательской деятельности, экспорта агропродукции. О чем конкретно договорились Россия и Китай — в материале «Известий» .

Дедолларизация экономических отношений России и Китая

Китай встретил российскую делегацию настоящими морозами, ночью температура в Пекине опускалась до -14°C, днем не прогревалась выше -7°C. В КНР явно тщательно готовились к 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая: вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в центр города висели флаги КНР и РФ, на центральной улицы Сичанъаньцзе расставлены кордоны полиции.

Правоохранители проверяют документы у всех прохожих — вдоль этой магистрали находятся правительственные здания , в которых проходят мероприятия встречи, площадь Тяньаньмэнь и Запретный город. Людей на Сичанъаньцзе немного, в отличие от соседних улиц: видимо, жители Пекина заранее продумали маршруты, чтобы не создавать большого скопления людей в этом районе. Правда, для местных такие проверки не означают больших проблем: они просто прикладывают свои ID-карты к считывателю. Иностранцам чуть сложнее : надо показать паспорт и ответить на пару дежурных вопросов о целях визита в Китай и месте, где остановился, что слегка задерживает прогулку, но тоже проходит довольно гладко.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проходит в Дом народных собраний, где состоится 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, 19 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/POOL/Максим Стулов

Россия придает большое значение развитию отношений с Китаем. В правительстве РФ еще до начала встречи заявляли, что « особое внимание [во время нее] будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях ».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 декабря провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также переговоры с участием делегаций в расширенном составе . Китайская — была представлена членами Политбюро ЦК КПК Хэ Лифэнем, Дин Сюэсяном, генеральным секретарем Госсовета КНР У Чжэнлуном, а также министрами образования, промышленности и информатизации, финансов, коммерции и другими лицами высшей власти КНР.

Россия также прислала представительную делегацию: помимо самого премьер-министра в нее вошли первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, зампреды Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, министры культуры, спорта, здравоохранения, экономического развития, финансов и ряд других чиновников.

Сам состав делегаций указывает на широкий перечень вопросов, которые стороны вынесли на повестку. Однако одной из ключевых тем стали экономические отношения . Так, Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают наращивать долю национальных валют во взаиморасчетах: всего на рубли и юани уже приходится свыше 90% операций , что указывает на практически полную дедолларизацию экономических отношений двух стран.

Встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, 19 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Если в 2020 году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах, — заявил Михаил Мишустин.

Равноправный диалог

Давая оценку взаимосвязям двух стран, российский премьер заявил, что в настоящее время дипломатические отношения России и Китая переживают лучший период : «У нас сложилась особая модель межгосударственного сотрудничества, в ее основе — взаимоуважительный, равноправный, доверительный диалог».

В этом контексте весьма логично выглядит предложение Москвы оказать содействие по линии МЧС РФ в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в ночь на 19 декабря в китайской провинции Ганьсу. Жертвами стихии уже стали свыше ста человек.

Щедрым на оценки был и премьер Госсовета Китая Ли Цян , который отметил, что «благодаря стратегическому руководству председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [РФ] Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику».

— Мы можем похвастаться яркими результатами во всех областях. <…> Благополучно реализуются приоритетные проекты сотрудничества . Непрерывно укрепляется транзитно-транспортная взаимосвязанность. Набирает обороны межрегиональное сотрудничество, укрепляются культурно-гуманитарные связи, — сказал китайский политик.

Россия готова к дальнейшему углублению сотрудничества. В частности, Михаил Мишустин отметил, что для подобной кооперации формируются дополнительные возможности, «и мы приветствуем активность китайского бизнеса на российском рынке ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, премьер РФ приветствовал решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок . По его словам, Москва готова наращивать объемы этой категории экспорта.

Также восстанавливаются и гуманитарные контакты, которые пострадали за время пандемии COVID-19. Так, активно развивается сотрудничество в сфере образования. «В вузах Китая проходят обучение свыше 12 тыс. российских студентов, в России — более 40 тыс. китайских», — сообщил Михаил Мишустин.

Постепенно восстанавливается и туристический поток между нашими странами. Как ожидается, к концу 2023 года этот показатель превысит 1 млн поездок.

Отношения России и Китая развиваются планомерно и устойчиво, и в настоящее время нет никаких оснований считать, что этот вектор изменится в обозримом будущем, считает эксперт Российского совета по международным делам Юлия Мельникова. В 2024 году РФ и КНР будут отмечать 75-летие дипломатических отношений, и к этой дате, уверена она, стороны будут стремиться нарастить показатели торговли, проведут цикл мероприятий на высшем уровне.



— Для КНР особенно характерно внимание к церемониальной стороне вопроса. В условиях, когда российско-китайское партнерство переживает подъем, конечно, можно ожидать самое пристальное внимание китайского руководства к двусторонним отношениям, — сказала она «Известиям».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В общей сложности российская и китайская стороны в Пекине подписали 10 документов, среди которых меморандумы и протоколы о сотрудничестве таможенных, фитосанитарных и ветеринарных, антимонопольных служб. При этом на 20 декабря запланированы переговоры Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дипломатические отношения России и Китая

Сегодня Москва и Пекин выстраивают прагматичные отношения, основанные на взаимной выгоде и уважении позиций двух стран, что вызывает заметное раздражение на Западе , где это взаимодействие все чаще описывают как военно-политический союз. Россия и Китай же официально определяют межгосударственные отношения как «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху» .

Основные принципы и направления развития диалога представлены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. В феврале 2022 года Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили его действие еще на пять лет.

В целом сближение России и Китая в условиях современной геополитической турбулентности не вызывает удивления: подходы двух стран к принципиальным вопросам современного миропорядка, а также взгляды на главные международные проблемы если не совпадают полностью, то весьма близки . Именно такие подходы обеспечивают тесное внешнеполитическое взаимодействие.

Такое положение дел поспособствовало превращению Китая в одного из ключевых внешних партнеров России, что подтверждает интенсивный диалог между лидерами двух стран. В 2023 году, помимо не очных контактов, Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили взаимные официальные визиты в Пекин и Москву.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи перед началом российско-китайских переговоров в Кремле, 21 марта 2023 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так, 20-22 марта в России побывал Си , причем эта поездка стала первым официальным визитом председателя КНР после его переизбрания на третий срок в октябре 2022 года. Это также весьма подчеркнуто продемонстрировало внешнеполитический вектор, который избрало для себя китайское руководство.

17-18 октября Пекин посетил Путин , где, помимо двусторонних переговоров с Си Цзиньпином, принял участие в третьем Международного форуме «Один пояс, один путь» в качестве главного гостя.

Кроме того, в течение года проходили встречи и переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Торгово-экономическое сотрудничество

Сейчас активно развиваются торгово-экономические связи России и Китая. КНР на сегодня — основной партнер РФ, Россия же поднялась на четвертую строчку в списке внешнеэкономических контрагентов Пекина . В правительстве РФ характеризуют сотрудничество как «поступательно развивающееся по всем направлениям, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру».

По итогам 2022 года двусторонняя торговля достигла $185,1 млрд, что выше показателей 2021 года на 30,4%. Эти цифры — рекордные в отношениях двух стран. В 2023-м и этот рекорд будет побит: по итогам 11 месяцев года товарооборот уже превысил $200 млрд , заявил министр финансов России Антон Силуанов, который накануне встретился со своим китайским коллегой.

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— Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь в наши самые близкие, дружественные страны, в первую очередь, это Китайская Народная Республика. Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, некоторое время назад этот показатель был вдвое ниже, — заявил он.

Кроме того, стороны подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита . Как подчеркнул российский министр, документ обеспечит возможность синхронизировать законодательство РФ и КНР и существенно облегчит работу предпринимателей. Министр финансов Китая Лань Фоань же заявил, что меморандум даст «институциональные гарантии для выпуска трансграничных долговых обязательств компаниями двух стран».

Расширяется взаимодействие и в других сферах — в частности в энергетике. Россия уже увеличила объем экспорта углеводородов в КНР и прочно возглавила список главных поставщиков нефти на китайский рынок . По другим энергоносителям РФ также в числе лидеров. Так, Москва занимает второе место по поставкам угля и третье — по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Кроме увеличения объемов прокачки газа по трубопроводу «Сила Сибири», идет проектирование другого дальневосточного маршрута газопровода, рассматриваются возможности поставок газа через Монголию.

Также Россия расширяет сотрудничество в сфере сельского хозяйства. На втором месте после углеводородов в отечественном экспорте значится продукция аграрного комплекса страны . За первые 10 месяцев этого года объем поставок сельхозпродукции в Китай вырос на 63%, достигнув $6,2 млрд.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

При этом Юлия Мельникова подчеркивает, что многие аспекты отношений требуют дополнительной системной работы. В частности, указывает она, перед нашими странами открыты возможности для развития сотрудничества в области региональной связанности, как двусторонней, так и на евразийском уровне.

— Россия может и должна более активно встраиваться в транзит по маршруту Китай — Монголия — Россия. Инфраструктурное сотрудничество может стать стимулом для инвестиций и наращивания товарооборота . Смежное направление — проработка сопряжения ЕАЭС и КНР, поиск формата преференциального сотрудничества, — считает она.

Кроме того, остается пространство для сотрудничества России и Китая в Арктике, по вопросам транспортного и научно-исследовательского сотрудничества, резюмировала Юлия Мельникова.