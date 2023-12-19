Валютная обстановка: РФ и КНР во взаимных расчетах почти ушли от доллара
Китай и Россия подписали 10 документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран, которая прошла 19 декабря в Пекине. Основной темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества: Москва и Пекин уже практически полностью перешли на расчеты в рублях и юанях, развиваются отношения в сфере энергетики, предпринимательской деятельности, экспорта агропродукции. О чем конкретно договорились Россия и Китай — в материале «Известий».
Дедолларизация экономических отношений России и Китая
Китай встретил российскую делегацию настоящими морозами, ночью температура в Пекине опускалась до -14°C, днем не прогревалась выше -7°C. В КНР явно тщательно готовились к 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая: вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в центр города висели флаги КНР и РФ, на центральной улицы Сичанъаньцзе расставлены кордоны полиции.
Правоохранители проверяют документы у всех прохожих — вдоль этой магистрали находятся правительственные здания, в которых проходят мероприятия встречи, площадь Тяньаньмэнь и Запретный город. Людей на Сичанъаньцзе немного, в отличие от соседних улиц: видимо, жители Пекина заранее продумали маршруты, чтобы не создавать большого скопления людей в этом районе. Правда, для местных такие проверки не означают больших проблем: они просто прикладывают свои ID-карты к считывателю. Иностранцам чуть сложнее: надо показать паспорт и ответить на пару дежурных вопросов о целях визита в Китай и месте, где остановился, что слегка задерживает прогулку, но тоже проходит довольно гладко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проходит в Дом народных собраний, где состоится 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, 19 декабря 2023 года
Россия придает большое значение развитию отношений с Китаем. В правительстве РФ еще до начала встречи заявляли, что «особое внимание [во время нее] будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях».
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 декабря провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также переговоры с участием делегаций в расширенном составе. Китайская — была представлена членами Политбюро ЦК КПК Хэ Лифэнем, Дин Сюэсяном, генеральным секретарем Госсовета КНР У Чжэнлуном, а также министрами образования, промышленности и информатизации, финансов, коммерции и другими лицами высшей власти КНР.
Россия также прислала представительную делегацию: помимо самого премьер-министра в нее вошли первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, зампреды Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, министры культуры, спорта, здравоохранения, экономического развития, финансов и ряд других чиновников.
Сам состав делегаций указывает на широкий перечень вопросов, которые стороны вынесли на повестку. Однако одной из ключевых тем стали экономические отношения. Так, Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают наращивать долю национальных валют во взаиморасчетах: всего на рубли и юани уже приходится свыше 90% операций, что указывает на практически полную дедолларизацию экономических отношений двух стран.
Встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, 19 декабря 2023 года
— Если в 2020 году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах, — заявил Михаил Мишустин.
Равноправный диалог
Давая оценку взаимосвязям двух стран, российский премьер заявил, что в настоящее время дипломатические отношения России и Китая переживают лучший период: «У нас сложилась особая модель межгосударственного сотрудничества, в ее основе — взаимоуважительный, равноправный, доверительный диалог».
В этом контексте весьма логично выглядит предложение Москвы оказать содействие по линии МЧС РФ в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в ночь на 19 декабря в китайской провинции Ганьсу. Жертвами стихии уже стали свыше ста человек.
Щедрым на оценки был и премьер Госсовета Китая Ли Цян, который отметил, что «благодаря стратегическому руководству председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [РФ] Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику».
— Мы можем похвастаться яркими результатами во всех областях. <…> Благополучно реализуются приоритетные проекты сотрудничества. Непрерывно укрепляется транзитно-транспортная взаимосвязанность. Набирает обороны межрегиональное сотрудничество, укрепляются культурно-гуманитарные связи, — сказал китайский политик.
Россия готова к дальнейшему углублению сотрудничества. В частности, Михаил Мишустин отметил, что для подобной кооперации формируются дополнительные возможности, «и мы приветствуем активность китайского бизнеса на российском рынке».
Кроме того, премьер РФ приветствовал решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. По его словам, Москва готова наращивать объемы этой категории экспорта.
Также восстанавливаются и гуманитарные контакты, которые пострадали за время пандемии COVID-19. Так, активно развивается сотрудничество в сфере образования. «В вузах Китая проходят обучение свыше 12 тыс. российских студентов, в России — более 40 тыс. китайских», — сообщил Михаил Мишустин.
Постепенно восстанавливается и туристический поток между нашими странами. Как ожидается, к концу 2023 года этот показатель превысит 1 млн поездок.
Отношения России и Китая развиваются планомерно и устойчиво, и в настоящее время нет никаких оснований считать, что этот вектор изменится в обозримом будущем, считает эксперт Российского совета по международным делам Юлия Мельникова. В 2024 году РФ и КНР будут отмечать 75-летие дипломатических отношений, и к этой дате, уверена она, стороны будут стремиться нарастить показатели торговли, проведут цикл мероприятий на высшем уровне.
— Для КНР особенно характерно внимание к церемониальной стороне вопроса. В условиях, когда российско-китайское партнерство переживает подъем, конечно, можно ожидать самое пристальное внимание китайского руководства к двусторонним отношениям, — сказала она «Известиям».
В общей сложности российская и китайская стороны в Пекине подписали 10 документов, среди которых меморандумы и протоколы о сотрудничестве таможенных, фитосанитарных и ветеринарных, антимонопольных служб. При этом на 20 декабря запланированы переговоры Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Дипломатические отношения России и Китая
Сегодня Москва и Пекин выстраивают прагматичные отношения, основанные на взаимной выгоде и уважении позиций двух стран, что вызывает заметное раздражение на Западе, где это взаимодействие все чаще описывают как военно-политический союз. Россия и Китай же официально определяют межгосударственные отношения как «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху».
Основные принципы и направления развития диалога представлены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. В феврале 2022 года Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили его действие еще на пять лет.
В целом сближение России и Китая в условиях современной геополитической турбулентности не вызывает удивления: подходы двух стран к принципиальным вопросам современного миропорядка, а также взгляды на главные международные проблемы если не совпадают полностью, то весьма близки. Именно такие подходы обеспечивают тесное внешнеполитическое взаимодействие.
Такое положение дел поспособствовало превращению Китая в одного из ключевых внешних партнеров России, что подтверждает интенсивный диалог между лидерами двух стран. В 2023 году, помимо не очных контактов, Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили взаимные официальные визиты в Пекин и Москву.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи перед началом российско-китайских переговоров в Кремле, 21 марта 2023 года
Так, 20-22 марта в России побывал Си, причем эта поездка стала первым официальным визитом председателя КНР после его переизбрания на третий срок в октябре 2022 года. Это также весьма подчеркнуто продемонстрировало внешнеполитический вектор, который избрало для себя китайское руководство.
17-18 октября Пекин посетил Путин, где, помимо двусторонних переговоров с Си Цзиньпином, принял участие в третьем Международного форуме «Один пояс, один путь» в качестве главного гостя.
Кроме того, в течение года проходили встречи и переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Торгово-экономическое сотрудничество
Сейчас активно развиваются торгово-экономические связи России и Китая. КНР на сегодня — основной партнер РФ, Россия же поднялась на четвертую строчку в списке внешнеэкономических контрагентов Пекина. В правительстве РФ характеризуют сотрудничество как «поступательно развивающееся по всем направлениям, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру».
По итогам 2022 года двусторонняя торговля достигла $185,1 млрд, что выше показателей 2021 года на 30,4%. Эти цифры — рекордные в отношениях двух стран. В 2023-м и этот рекорд будет побит: по итогам 11 месяцев года товарооборот уже превысил $200 млрд, заявил министр финансов России Антон Силуанов, который накануне встретился со своим китайским коллегой.
— Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь в наши самые близкие, дружественные страны, в первую очередь, это Китайская Народная Республика. Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, некоторое время назад этот показатель был вдвое ниже, — заявил он.
Кроме того, стороны подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита. Как подчеркнул российский министр, документ обеспечит возможность синхронизировать законодательство РФ и КНР и существенно облегчит работу предпринимателей. Министр финансов Китая Лань Фоань же заявил, что меморандум даст «институциональные гарантии для выпуска трансграничных долговых обязательств компаниями двух стран».
Расширяется взаимодействие и в других сферах — в частности в энергетике. Россия уже увеличила объем экспорта углеводородов в КНР и прочно возглавила список главных поставщиков нефти на китайский рынок. По другим энергоносителям РФ также в числе лидеров. Так, Москва занимает второе место по поставкам угля и третье — по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Кроме увеличения объемов прокачки газа по трубопроводу «Сила Сибири», идет проектирование другого дальневосточного маршрута газопровода, рассматриваются возможности поставок газа через Монголию.
Также Россия расширяет сотрудничество в сфере сельского хозяйства. На втором месте после углеводородов в отечественном экспорте значится продукция аграрного комплекса страны. За первые 10 месяцев этого года объем поставок сельхозпродукции в Китай вырос на 63%, достигнув $6,2 млрд.
При этом Юлия Мельникова подчеркивает, что многие аспекты отношений требуют дополнительной системной работы. В частности, указывает она, перед нашими странами открыты возможности для развития сотрудничества в области региональной связанности, как двусторонней, так и на евразийском уровне.
— Россия может и должна более активно встраиваться в транзит по маршруту Китай — Монголия — Россия. Инфраструктурное сотрудничество может стать стимулом для инвестиций и наращивания товарооборота. Смежное направление — проработка сопряжения ЕАЭС и КНР, поиск формата преференциального сотрудничества, — считает она.
Кроме того, остается пространство для сотрудничества России и Китая в Арктике, по вопросам транспортного и научно-исследовательского сотрудничества, резюмировала Юлия Мельникова.