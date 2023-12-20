Энергетика, автомобили и «оборонка»: чем будут торговать Россия и Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 19 декабря заявил, что Россия и Китай нарастили использование национальных валют при оплате товаров и услуг. Каков потенциал товарооборота между РФ и КНР в 2024 году и какие отрасли эксперты считают наиболее перспективными для сотрудничества — в материале «Известий».

Китай и Россия нарастили оборот рубля и юаня

Всего за три года Россия и Китай почти полностью избавились от присутствия валют третьих стран во взаиморасчетах. Если в 2020 году этот показатель составлял 20%, то сегодня почти все платежи совершаются в рублях или юанях. По оценке Михаила Мишустина, эта тенденция развивается.

Российский премьер прибыл в Пекин с рабочим визитом 18 декабря для укрепления экономических связей. Помимо переговоров с Ли Цяном, ожидается его встреча с главой КНР Си Цзиньпином, а по итогам визита будет подписан ряд соглашений.

Деловые российско-китайские контакты продолжают усиливаться. В мае прошел Шанхайский бизнес-форум, где приняли участие представители 1,5 тыс. компаний из обеих стран. Периодически организуются выставки: «Экспо» — в Москве, «Иннопром» — в Екатеринбурге.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Китай — сильный союзник, дружественные отношения с которым сейчас желательны и вообще возможны, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман уверен, что в текущих условиях это правильное выстраивание взаимоотношений.

— Страны ЕС продолжают закручивать гайки, изобретая новые санкции, которые способны навредить России. В числе последних решений — планы передать часть заработанного на замороженных активах Банка России в пользу Украины. Китай остается фактически единственным крупным партнером для российской внешней торговли, — говорит эксперт.

Сколько Китай покупает в России, сколько Россия продает в Китай

После разлада сотрудничества с Западом доля Евросоюза во внешнеторговом обороте России с 37% упала до 14%. Объемы российского экспорта в ЕС рухнули втрое, с $16 млрд до $6 млрд в месяц, а импорт из Европы сократился более чем в два раза: c $9 млрд до $4 млрд. Такие данные приводит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Вакантное место ЕС быстро занял Китай, который стал главным торговым партнером России, обеспечивая треть экспорта-импорта, считает эксперт.

— Совокупные российские активы в четырех крупнейших банках КНР с конца 2021 года выросли вчетверо. С точки зрения межбанковских балансов, на сегодня они почти сравнялись с объемами активов западных банков, которые до этого десятилетиями нарабатывали деловые связи с российским бизнесом, — рассказал собеседник издания.

Как отметил Владимир Путин, в 2021 году при обслуживании российского экспорта использовалось 87% иностранной валюты (преимущественно это были доллары и евро). Расчеты в рублях занимали около 11–13%, а на юань приходилось около 0,5%.

На сентябрь 2023 года доля расчетов за экспорт в рублях выросла до 40%, а доля юаня составила около 33%, при этом совокупное использование доллара и евро сократилось до 24%.

— В том числе из-за внутренних запретов доля расчетов в долларах и евро ощутимо упала, а платежи в фунтах, франках и иенах совсем ушли из оборота. Поскольку из сотен российских банков по системе SWIFT сейчас могут совершать платежи только 2–3 банка на всю страну, бизнес логично переключил свое внимание на расчеты в других валютах, — пояснил Александр Потавин.

Фото: ТАСС/Максим Стулов

По мнению директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаила Николаева, для полноценной замены доллара нужно дальнейшее развитие юаневого рынка в России, увеличение его ликвидности и доступных инструментов.

Как расчеты с Китаем влияют на курс рубля

Утверждения чиновников о том, что тотальный переход на расчеты в национальных валютах полезен для экономик стран, вызывает неоднозначную оценку у экспертов.

По мнению Александра Потавина, чем больше Москва использует в платежах национальные валюты, тем меньше в Россию поступает твердой иностранной.

— Тем слабее становится рубль, ведь запросы импортеров, как правило, удовлетворяются именно в долларах и евро, — пояснил эксперт.

При сохранении текущей динамики роста товарооборот между Россией и Китаем в следующем году вполне может достичь и даже превысить $250–300 млрд — такую оценку дают большинство опрошенных экспертов.

При этом во взаиморасчетах продолжат доминировать рубли и юани, подчеркивает старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар.

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— На 100% уйти от валют третьих стран не получится, так как нужно учитывать реэкспортные товары. Но в тех отраслях, где мы имеем взаимные интересы, торговля будет идти в рублях и юанях, — уверен эксперт.

Осенью 2023 года доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. В частности, изначально Россия и Китай использовали рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ.

Рост взаимных расчетов в национальных валютах будет происходить на фоне снижения китайской доли в госдолге США и укрепления юаня в роли третьей по значимости нацвалюты, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Немаловажно, что в следующем году, вероятно, рубль будет менее волатильным. Доллар будет торговаться в диапазоне 85–95 рублей, — говорит он.

Энергетика, автомобили и бытовые товары: чем торгуют Россия и Китай

К перспективным отраслям со стороны России традиционно относятся энергоресурсы, а со стороны Китая — автомобили и товары бытового назначения. И эти сферы продолжат развиваться, полагает Борис Пивовар.

— Китай уже активно присутствует во всех основных секторах российской экономики и будет дальше наращивать долю своего присутствия. Россия же в случае расширения производств оборонной промышленности сможет увеличить поставки товаров этой отрасли в Китай, — комментирует он.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По прогнозу экономиста Андрея Лободы, в следующем году рост взаиморасчетов продолжится и может вырасти на 20–25% к уходящему году.

— Интерес Китая растет к российскому энергетическому сектору, отрасли энергоемких блокчейн-вычислений, логистике, туризму, сельскому хозяйству и продуктам питания, высокотехнологичному производству. При этом развитие сотрудничества с Россией заметно способствует росту экономики Китая, — пояснил экономист.

Одним из перспективных дальнейших шагов директор АКРА Михаил Николаев считает размещение государственных облигаций в юанях.

— Это позволит сформировать бенчмарк для рынка и должно снизить стоимость юаневых облигаций для компаний, которые уже активно размещают такие бонды, — объясняет он.

Эксперт отметил также, что необходимо наращивать экспорт российских неэнергетических товаров в Китай за российские рубли.

— Темпы роста экономики Китая снижаются, и можно ожидать, что потребность в энергетических товарах для него сократится, — заключает он.

Фото: Global Look Press/Wang Song

Есть и иные мнения. По оценке Александра Потавина, до настоящего времени торговое сотрудничество с Китаем развивалось схематично: КНР импортирует энергоресурсы и другое сырье, Россия — всё остальное. Эта система, по словам эксперта, крайне простая.

— К следующему этапу углубления сотрудничества Китай переходить не спешит, поскольку не хочет просто так отдавать России свои технологии. Так, пару месяцев назад Сергей Собянин заявил, что азиатские страны не делятся разработками ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники, — считает аналитик.

Таким образом, подытоживает он, россиянам предлагается купить готовый китайский продукт. Но если дело касается вложений в развитие собственного машиностроения, то технологии продаются только по двойным тарифам.

— Иными словами, в процессе простого товарного обмена Россия и Китай, вероятно, уже достигли максимумов или близки к ним, — говорит эксперт.